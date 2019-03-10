Baltasıyla vapura bindi!

İzmir'de elinde baltası ile vapura binen bir kişi paniğe neden oldu. Kimliği belirsiz zanlı vapurdaki polis memuru tarafından ikna edildi.

İzmir'in Konak ilçesinde, bindiği vapurda elinde baltası ile dolaşan zanlı yolcuları paniğe sürükledi. Vapurda yolculuk eden bir polis memuru tarafından ikna edilen zanlı iskelede bekleyen ekiplere teslim edildi.

İkna Edildi

Sabah saatlerinde Karşıkaya- Konak seferini yapan vapurda yolculuk eden zanlı yanında getirdiği baltayı çıkartarak, "Kimse yerinden kalkmayacak. Bu vapur İstanbul'a kadar gidecek." dedi. Yolcular durumu hemen polise ihbar ederken baltalı kişi telefonla konuştuğu kişiye ise "Bu vapuru oraya kadar getireceğim." demesi de dikkatlerden kaçmadı.