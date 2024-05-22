Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Finansal Okuryazarlık Platformu Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, finansal okuryazarlığın müfredata eklenmesi için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile ortak çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Şimşek, ayrıca enflasyonun yıl sonunda düşeceğini ve finansal piyasalarla ilgili çeşitli uyarılarda bulundu.

Bakan Şimşek, enflasyonu tek haneye indirme programının başarılı bir şekilde sürdüğünü belirterek "Mayıs ayında yıllık enflasyon yükselmeye devam edecek. Ancak yıl sonunda enflasyonun 30'lu rakamlara ineceğini öngörüyoruz" dedi. Şimşek, vatandaşlara borsa konusunda da uyarılarda bulunarak "Borsa bir oyun alanı değildir. Bilgiye ve analize dayalı değerlendirmeler üzerinden kararlar vermeliyiz" diye konuştu.

Şimşek'in açıklamalarında öne çıkan başlıklar şu şekilde:

Finansal Okuryazarlık Eğitim Müfredatında Olacak

"Finansal okuryazarlık, temel eğitimin bir parçası olmak zorunda. Orta Vadeli Program (OVP) ve kalkınma planımıza bakarsanız, burada milli eğitim müfredatına, temel eğitimde finansal okuryazarlığın önemli bir bileşen olması gerektiğini vurguluyoruz. Bu, önemli reform alanlarından biri. Önümüzdeki dönemde SPK ile MEB arasında protokoller yaparak, finansal okuryazarlığın müfredata temel bir beceri olarak konulmasını çalışıyoruz."

Borsa Yatırımcı Sayısında Artış

"SPK Başkanı, borsa yatırımcısı sayısının 8.6 milyona ulaştığını belirtti. Bu, önemli bir rakam. 2020 yılında borsadaki yatırımcı sayısı 1.9 milyon kişiydi, şimdi ise 4 kattan fazla artmış durumda. Bu, büyük bir ilerleme. Vatandaşlarımızın yatırım tercihlerine saygılıyız. Ancak, yatırımcılarımızın kaynaklarını heba etmemeleri ve ekonomimize katkı sağlayacak şekilde yönlendirmelerini istiyoruz."

Sermaye Piyasalarının Önemi

"ABD'de firmalar finansman ihtiyaçlarının büyük bir kısmını sermaye piyasalarından karşılarken, Avrupa'da bu oran daha düşük. Avrupa, finansman ihtiyacının büyük kısmını bankalardan karşılıyor. Türkiye'de ise durum daha sorunlu. Finansman ihtiyacının yüzde 88'i bankacılık sektöründen temin ediliyor. Bankacılık sektörü bizim gibi ülkelerde uzun vadeli kaynak sağlamakta zorlanıyor. ABD'yi başarılı kılan faktörlerden biri sermaye piyasalarının derinliğidir."

Enflasyon Tek Hanelere İnecek

"Enflasyonu tek haneye indirme programımız başarılı bir şekilde uygulanıyor. Aylık enflasyon rakamları hedeflerimizle örtüşmeye başladı. Mayıs ayında yıllık enflasyon yükselmeye devam edecek. Geçen sene mayıs ayında aylık enflasyon neredeyse sıfırdı. Bu yıl yüzde 3 çıksa bile yıllık bazda artış olacak. Merkez Bankası'nın enflasyon raporunda belirttiği gibi, mayıs ayında enflasyon zirve yapacak. Yaz aylarında baz etkisi ve son bir yıldır uyguladığımız para ve maliye politikalarının desteğiyle enflasyon yıl sonunda 30'lu rakamlara düşecek. Gelecek yıl 10'lu rakamlar, bir sonraki yıl ise tek hane hedefleniyor. Enflasyonu düşük tek haneye çekip orada tutmak istiyoruz. Bu, fiyat istikrarını sağlamak için kritik önem taşıyor."

Borsa Oyun Alanı Değildir

"Borsa yatırım yapılan bir alan. Hisse senedi aldığınızda, o şirketin bir parçasını satın almış oluyorsunuz. Tahvil aldığınızda ise bir şirketin gelecekte yaratacağı nakit akışına yatırım yapıyorsunuz. Burası bir oyun alanı değil. Kararlarımızı bilgiye ve analize dayalı olarak almalıyız. Tüm toplum için finansal okuryazarlık değerli. Bu konuda üniversitelere, Milli Eğitim Bakanlığı'na ve tüm kurumlarımıza büyük görev düşüyor. Her seviyede finansal okuryazar olmamız lazım."

Kolay Para Kazanma Yolları Tehlikelidir

"Kolay para kazanma yolları tehlikelidir. Enflasyon geçen yıl yüzde 65'ti ve bir şirket karını 100'den 150'ye çıkarmışsa, aslında reel bir kar yoktur. Bu gerçeği bilmezseniz, yanıltıcı kar rakamlarına dayanarak yeni yatırım kararları alabilirsiniz. Bugünkü toplantının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Vatandaşlarımızı, kolay para kazanma yöntemlerinden uzak durmaya çağırıyorum. Tüyolar ve duyumlarla hareket etmeyin, SPK'nın finansal okuryazarlık platformunu kullanın."