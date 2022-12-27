Ayşegül Salt'ın İlk Kitabı KAYIP

Epsilon, Ayşegül Salt'ın ilk romanı Kayıp'ı okurlarla buluşturdu. Dünyanın en uzak yerine 'kendine ' doğru yola çıkan iki kadının hikayesini anlatan Kayıp, bir ölümün ardından başlayan bu yolculukta aidiyet kavaramına odaklanıyor. Ayşegül Salt, ilk kitabı Kayıp'ta okurları cevabından korkulan sorularla ve hafızayla yüzleşmeye davet ediyor.

Kayıp, 90'lı yıllarda küçük bir şehirde, yan yana evlerde büyüyen iki kadının, Bahar ve Ferimah'ın hikayesi...Büyüdükçe başka başka kadınlar olan Bahar ve Ferimah yıllar sonra bir sabah, kötü bir haber üzerine yola koyulurlar..Her şeyin başladığı yere dönerlerken, neyle karşılaşcaklarını aşağı yukarı bilseler de ne yaşayacaklarını tam olarak kestiremezler....

Bir sürü gün, bir sürü hatıra, bir dolu anı..Neyi saklayacağımıza kim bilir hangi tarafımız, hangi duygumuz karar veriyor? Nerelerden , hangi gündem, hangi olaydan alıyor da kim olduğumuzun neresine koyuyoruz bir anı?

Cevap diye elinde tuttuklarının, o sıkı sıkıya sarıldıklarının sana ait olmadıklarını anlıyorsun...Orası yaşamanın kendine hikayeler anlatmak demek olduğunu anladığım yer....

Ayşegül Salt'ın ilk romanı Kayıp, Epsilon logosuyla raflarda ve internhet satış sitelerinde

AYŞEGÜL SALT KİMDİR

1977 yılında Kırklareli'nde doğdu. İlk, Orta ve Lise eğitimin Kırklareli'nde tamamlandı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde 1999'da mezun oldu. O günden bu yana serbest avukat olarak çalışmaktadır.