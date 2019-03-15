Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi gerçekleştirildi. İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenen kura çekiminde çeyrek final eşleşmelerinin yanı sıra olası yarı final eşleşmeleri de netlik kazandı.

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Hollandalı eski yıldız futbolcu Pierre van Hooijdonk'un gerçekleştirdiği kura çekiminde eşleşmeler ise şöyle sıralandı:

Napoli (İtalya)-Arsenal (İngiltere)

Villarreal (İspanya)-Valencia (İspanya)

Benfica (Portekiz)-Eintracht Frankfurt (Almanya)

Slavia Prag (Çekya)-Chelsea (İngiltere)

Avrupa Ligi çeyrek finalinde ilk maçlar 11 Nisan, rövanşlar ise 18 Nisan tarihinde oynanacak.