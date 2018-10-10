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Arda Turan ile Berkay kavga mı etti?
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Magazin - - Editör: Sefa Koçak

Arda Turan ile Berkay kavga mı etti?

Başakşehirli futbolcu Arda Turan'ın Emirgan'da bulunan bir mekanda popçu Berkay ile kavga ettiği iddia edildi.

Milli futbolcu Arda Turan'ın Emirgan'da bulunan sosyetik mekan Gizli Kalsın'da popçu Berkay'la birbirine girdiği iddia edildi. Edinilen bilgilere göre henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartımaya başlayan ikilinin arasında yumruklar konuştu.

Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; Kavga büyüyüp ikili birbirine girince Arda Turan, Berkay'ın burnunu kırdı.

Bu olayın ardından Berkay ve eşi mekandan ayrılıp hastaneye giderken Arda Turan ise mekanda kaldı.

ARDA, BERKAY'IN EŞİNE 'ASILDI' İDDİASI

İddiaya göre kavga Arda Turan'ın Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'e ”Çok güzel bir kızsın, bekar olsan seni kaçırmazdım” demesiyle başlıyor. Bu lafı duyunca çok sinirlenen Berkay da Arda Turan'a ”Gelsene seninle bir konuşalım” diyor. Ve o sırada ”Ne oluyor?” diyen Arda Turan, Berkay'a kafa atıyor.

Bu olayın ardından ne Arda Turan cephesinden ne de Berkay'dan bir açıklama gelmedi. Arda Turan daha önce futbolcu Caner Erkin ve gazeteci Bilal Meşe'ye de saldırmıştı.


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