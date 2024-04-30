ATV'nin beşinci sezonunda reytinglerde zirveye yerleşen ve izleyicilerin büyük ilgisini çeken 'Kuruluş Osman', 1 Mayıs Çarşamba akşamı saat 20:00'de 158. bölümüyle ekrana geliyor. Bu bölümde Osman Bey, kendisine kurulan tuzağa karşı mücadele ederken, Melike Hatun intikam planları yapıyor. Aynı zamanda, Alaeddin Bey için mahkeme kuruluyor.

Osman Bey ve Boran Bey Yüzleşmesi

Osman Bey, tuzağı bertaraf etmek için savaşırken karşısında Boran'ı da bulur. Osman Bey, Boran'la yüzleştiğinde neler yapacak? Boran'ın sonu Osman Bey'in elinden mi gelecek? Bu sorular, izleyicilerin merakını uyandırıyor.

Melike Hatun'un İntikam Planı

Yakup Bey, İbrahim Bey ve Melike Hatun, uç pazara geri dönmüşlerdir. Melike Hatun'un hedefinde Alaeddin, Gonca ve Kayı boyu vardır. İntikam için gizli bir plan hazırlayan Melike Hatun, herkesi şaşırtacak bir hamle yapacak. Melike Hatun’un bu intikam planı neyi içeriyor?

Gonca Hatun'a Ne Olacak?

Gonca Hatun yakalanarak babası Yakup Bey'e getirilmiştir. Yakup Bey’in karşısında durup sevdiği kişiyi savunan Gonca Hatun, zorlu bir duruma düşmüştür. Onun akıbeti ne olacak?

Alaeddin Bey'in Mahkemesi

Osman Bey, Alaeddin’i temize çıkarmak için gerçek katili bulmaya çalışır. Mahkemeyi yönetecek kadı, bu süreçte kritik bir rol oynar. Osman Bey, bu kadının peşindeki katili ortaya çıkarabilecek mi? Kadı’nın konumunun tehlikeye düşeceğini öngören Osman Bey, asıl katili ortaya çıkarmak için nasıl bir plan yapacak?

Osman Bey'in Planı

Melike Hatun, Ulcay ile görüşüp kadıyı öldürmesini ister. Osman Bey, kadının hayatını korumak için kendi planını hazırlamaktadır. Peki, Osman Bey bu planıyla kadıyı koruyabilecek mi?

Merak uyandıran gelişmeler ve sürprizlerle dolu bu bölüm, seyircileri ekran başına kilitleyecek gibi görünüyor. 'Kuruluş Osman' 158. bölümüyle 1 Mayıs'ta atv'de izleyicilerle buluşacak.