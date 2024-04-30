ATV'nin beşinci sezonunda reytinglerde zirveye yerleşen ve izleyicilerin büyük ilgisini çeken 'Kuruluş Osman', 1 Mayıs Çarşamba akşamı saat 20:00'de 158. bölümüyle ekrana geliyor. Bu bölümde Osman Bey, kendisine kurulan tuzağa karşı mücadele ederken, Melike Hatun intikam planları yapıyor. Aynı zamanda, Alaeddin Bey için mahkeme kuruluyor.
Osman Bey ve Boran Bey Yüzleşmesi
Osman Bey, tuzağı bertaraf etmek için savaşırken karşısında Boran'ı da bulur. Osman Bey, Boran'la yüzleştiğinde neler yapacak? Boran'ın sonu Osman Bey'in elinden mi gelecek? Bu sorular, izleyicilerin merakını uyandırıyor.
Melike Hatun'un İntikam Planı
Yakup Bey, İbrahim Bey ve Melike Hatun, uç pazara geri dönmüşlerdir. Melike Hatun'un hedefinde Alaeddin, Gonca ve Kayı boyu vardır. İntikam için gizli bir plan hazırlayan Melike Hatun, herkesi şaşırtacak bir hamle yapacak. Melike Hatun’un bu intikam planı neyi içeriyor?
Gonca Hatun'a Ne Olacak?
Gonca Hatun yakalanarak babası Yakup Bey'e getirilmiştir. Yakup Bey’in karşısında durup sevdiği kişiyi savunan Gonca Hatun, zorlu bir duruma düşmüştür. Onun akıbeti ne olacak?
Alaeddin Bey'in Mahkemesi
Osman Bey, Alaeddin’i temize çıkarmak için gerçek katili bulmaya çalışır. Mahkemeyi yönetecek kadı, bu süreçte kritik bir rol oynar. Osman Bey, bu kadının peşindeki katili ortaya çıkarabilecek mi? Kadı’nın konumunun tehlikeye düşeceğini öngören Osman Bey, asıl katili ortaya çıkarmak için nasıl bir plan yapacak?
Osman Bey'in Planı
Melike Hatun, Ulcay ile görüşüp kadıyı öldürmesini ister. Osman Bey, kadının hayatını korumak için kendi planını hazırlamaktadır. Peki, Osman Bey bu planıyla kadıyı koruyabilecek mi?
Merak uyandıran gelişmeler ve sürprizlerle dolu bu bölüm, seyircileri ekran başına kilitleyecek gibi görünüyor. 'Kuruluş Osman' 158. bölümüyle 1 Mayıs'ta atv'de izleyicilerle buluşacak.
"Ayak bastığım her yerde bey de benim, devlet de benim!"— Kuruluş Osman (@Kurulusosmanatv) April 29, 2024
Kuruluş Osman 158. Bölüm 2. Fragmanı
Yeni bölüm Çarşamba 20.00'de atv'de!#KuruluşOsman @atvcomtr pic.twitter.com/c28v3JBIqH