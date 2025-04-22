Ekranlara Dönüş: Özlenen Kanal D Dizileri Yeniden Yayında

Televizyon ekranlarında iz bırakan ve seyircinin gönlünde taht kuran diziler, yeniden izleyiciyle buluşuyor. Kanal D ekranlarında yayınlandığı dönemlerde reyting rekorları kıran “Camdaki Kız”, “Üç Kız Kardeş”, “Dilek Taşı”, “Seversin”, “Veda Mektubu” ve “Annem Ankara” gibi yapımlar, D-Smart DiziSmart Max kanalında nostalji rüzgârı estiriyor. Aynı zamanda D-Smart GO üzerinden de izlenebilen diziler, geçmişin sıcak atmosferini yeniden evlere taşıyor.

Tolga ve Asya’nın Kesişen Hayatları

Romantik komedi türündeki “Seversin”, birbirinden oldukça farklı dünyalara ait Tolga ve Asya’nın yollarının kesişmesini konu alıyor. Şöhretin doruğundaki Tolga ile mütevazı hayatında üniversite hayalleri kuran Asya’nın aşkı, izleyenlere duygusal bir hikâye sunuyor. İlayda Alişan ve Burak Yörük’ün başrollerini paylaştığı dizi, her pazartesi akşamı nostaljiyle karışık romantizm arayanlara hitap ediyor.

Camdaki Kız: Gerçek Bir Hikâyeden Uyarlama

Gülseren Budayıcıoğlu’nun çok satan romanından televizyona uyarlanan “Camdaki Kız”, Nalan adlı genç bir kadının dramatik yaşam öyküsünü gözler önüne seriyor. Burcu Biricik’in canlandırdığı Nalan karakteri, ailesinin baskıları ve geçmiş travmalarla mücadele ederken izleyiciye derin duygular yaşatıyor. Dizi her salı akşamı DiziSmart Max ekranlarında nostaljik duygularla yeniden yaşatılıyor.

1980’lerin Çalkantılı Türkiye’sine Dönüş: Dilek Taşı

Toplumsal dram türündeki “Dilek Taşı”, 1980’li yıllarda geçen etkileyici bir öyküyle izleyiciyi o dönemin politik ve sosyal atmosferine götürüyor. İşçi grevleri, sınıf çatışmaları ve adalet arayışı temaları etrafında gelişen senaryosuyla dikkat çeken dizide Salih Bademci ve Hazal Subaşı başrolleri paylaşıyor. Her çarşamba ekranlara gelen dizi, dönemin ruhunu izleyicilere güçlü bir anlatımla sunuyor.

Üç Kız Kardeş: Bağların Gücünü Anlatıyor

İclal Aydın’ın aynı adlı romanından uyarlanan “Üç Kız Kardeş”, birbirlerinden çok farklı karakterlere sahip üç kız kardeşin yaşadıkları hayal kırıklıkları ve yeniden ayağa kalkış öyküsünü konu alıyor. Güzelliğiyle, masumiyetiyle ve isyankarlığıyla öne çıkan kardeşler, aralarındaki bağı hiç koparmadan hayatın karşılarına çıkardığı zorluklara göğüs geriyor. Dizi, cuma akşamları yeniden sevenleriyle buluşuyor.

Veda Mektubu: Yarım Kalmış Aşkların Hikâyesi

Yıllar sonra tekrar yolları kesişen eski âşıklar Alanur ve Ziya’nın hikâyesini anlatan “Veda Mektubu”, romantizm ve dramı bir araya getiriyor. Nurgül Yeşilçay ve Selim Bayraktar’ın başrollerinde yer aldığı yapım, izleyicilere geçmişin izlerini ve duyguların zamana direnişini anlatıyor. Hafta içi her gün ekrana gelen dizi, izleyenleri geçmişte bıraktıkları duygularla yüzleştiriyor.

Ankara’nın Arka Sokaklarında Bir Anne Mücadelesi

Gerçek bir yaşam hikâyesinden yola çıkarak yazılan “Annem Ankara”, üç çocuk annesi Zuhal’in, zorluklara rağmen dimdik ayakta kalma çabasını anlatıyor. Mehmet Günsür ve Bergüzar Korel’in başrollerini üstlendiği dizi, izleyiciyi 1990’lı yılların Ankara’sında geçen dramatik bir yolculuğa çıkarıyor. Perşembe akşamları ekranlara gelen yapım, annelik ve mücadele temasıyla öne çıkıyor.