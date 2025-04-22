Osman Bey, Claudius ve Kuçar İttifakına Karşı Zorlu Bir Savaşta

ATV ekranlarında altıncı sezonuyla izleyici karşısına çıkan ve çarşamba akşamlarının vazgeçilmez dizisi haline gelen “Kuruluş Osman”, 189. bölümüyle yine heyecanı zirveye taşıyor. Mehmet Bozdağ’ın yapımcılığını üstlendiği ve Burak Özçivit’in Osman Bey karakterine hayat verdiği dizide, bu hafta izleyenleri sert darbeler, stratejik oyunlar ve yürek burkan kararlar bekliyor. Osman Bey’in düşmanları büyürken, kendi iç çevresindeki sadakat sınavı da derinleşiyor.

Esaret ve Tehlikenin Gölgesi: Kuçar’ın Yeni Hedefi Fatma

Alaeddin ve Gonca Hatun’un Kuçar’ın eline düşmesiyle başlayan olaylar silsilesi, Osman Bey’in ailesini doğrudan tehdit ediyor. Alaeddin’in, Olcaytu’nun ailesini öldüren kişinin Sofia olduğunu açıklaması, Kuçar cephesinde dengeleri değiştirebilecek mi? Bu bilginin doğruluğu araştırılırken, Kuçar gözünü Osman Bey’in kızı Fatma Hatun’a dikiyor. Begüm Hatun’un da bu planın parçası haline gelmesi, Bala Hatun’un içindeki endişeyi daha da büyütüyor. Evlat kaybetme korkusuyla yüzleşen Bala Hatun, bu kez zamanla yarışmak zorunda kalıyor.

"Devletli Osman Bey diyeceksin!"

Kuruluş Osman 189. Bölüm 2. Fragmanı

Yeni bölüm Çarşamba 20.00'de atv'de!#KuruluşOsman @atvcomtr pic.twitter.com/MIEeZFhBMJ — Kuruluş Osman (@Kurulusosmanatv) April 21, 2025

Tehlikeli Bir İttifak: Claudius ve Kuçar El Ele

Claudius’un Kuçar’la kurduğu stratejik ittifak, yalnızca Osman Bey’i değil, Bursa’yı da tehdit eden büyük bir tehlikeye dönüşüyor. Bu beklenmedik birliktelik karşısında Osman Bey yeni hamleler yapmak zorunda kalıyor. Ezeli düşmanı Sofia ise, bu tehdit karşısında Osman Bey’e beklenmedik bir anlaşma öneriyor. Aralarındaki derin düşmanlığa rağmen Sofia’nın uzattığı bu el, Osman Bey’in içindeki stratejiyle yüzleşmesini sağlıyor. Ancak bu teklif bir fırsat mı, yoksa yeni bir tuzak mı?

Claudius’un Hedefi: Osman Bey’in En Yakınları

Osman Bey’e bağlılığıyla bilinen beyler, Claudius’un hedefi haline geliyor. Beyleri hedef alan hain plan, Osman Bey’i doğrudan kalbinden vurmak üzere. Sadakatle etrafında yer alan beylerinin birer birer hedef alınması, sadece Osman Bey’i değil, tüm obayı sarsabilecek büyüklükte bir tehdit oluşturuyor. Claudius’un uyguladığı bu yeni taktik, düşmanlığın sadece meydanda değil, içeride de sürdüğünün açık göstergesi oluyor.

Zamana Karşı Bir Yarış: Bala Hatun’un Uyarısı

Claudius’un kurduğu tuzağın farkına ilk varan kişi Sofia oluyor. Düşmanlığını bir kenara bırakarak Bala Hatun’u uyarmaya gelen Sofia, zamanla yarışan bir mücadele başlatıyor. Bala Hatun, Osman Bey’e bu hain planı zamanında aktarabilecek mi? Yoksa Osman Bey, kendi içine kurulmuş bu tehlikeli tuzağın ortasında mı kalacak?

“Kuruluş Osman”ın her bölümü yeni sürprizlerle dolu ve 189. bölümde yaşanacak gelişmeler, izleyicileri ekran başına kilitlemeye aday. Dizi, hem aksiyon dolu sahneleri hem de karakterlerin duygusal çatışmalarıyla yine büyük ses getirecek.