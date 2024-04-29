Show TV'nin popüler dizisi "Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?"ın 11. bölümünün ilk tanıtımı izleyicilerle buluştu. Bu yeni tanıtım, dizinin hayranlarını oldukça heyecanlandırdı ve önümüzdeki bölümde neler olacağı konusunda ipuçları verdi.

Bahar'ın gerçeklerle yüzleşmesinin ardından nasıl bir yol izleyeceği merakla beklenirken, tanıtımda Bahar'ın boşanma kararı alması büyük yankı uyandırdı. Bu sırada, Timur'un çaresizliği ve pişmanlığı da gözden kaçmadı. Ayrıca, Peran Vakıf Hastanesi doktorlarının gönüllü olarak Şavklı Köyü'ne gitmeleriyle renkli ve eğlenceli anların yaşanacağı da ipuçlarıyla belirtildi. Öte yandan, Bahar, Timur ve Rengin arasında gerilim tırmanmaya başladı.

Rengin'in "Bahar, bilmen gereken çok önemli bir şey var!" cümlesi ise, Bahar'a Parla hakkındaki gerçeği açıklayıp açıklamayacağı konusunda büyük bir merak uyandırdı.

Neslihan Yeşilyurt'un yönetmenliğini yaptığı, senaryosunu Ayça Üzüm'ün yazdığı ve MF Yapım tarafından üretilen dizide, birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor. Kadroda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Uygar Özçelik ve Hatice Aslan gibi isimler bulunuyor.

Hayatın her şeye rağmen yeni bir başlangıç olabileceğini hatırlatan "Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?" her salı saat 20.00'de Show TV'de izleyiciyle buluşuyor.