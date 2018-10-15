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Arda Turan hakkında 12.5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı
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Yaşam - - Editör: Sefa Koçak

Arda Turan hakkında 12.5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı

Futbolcu Arda Turan hakkında iddianame hazırlandı. Berkay ile kavga eden ve hastaneye ruhsatsız silahıyla giren Arda Turan hakkında, 12.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılacak.

Arda Turan ile Berkay arasında yaşanan kavganın ardından devreye giren savcılık iki isim hakında iddianame hazırladı. Skandal iddiaların odağındaki Arda Turan için hazırlanan iddianamede milli futbolcuya yöneltilen suçlamalar dikkat çekici. Arda hakkında, "Cinsel Taciz", "Ruhsatsız silah bulundurmak", "Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokmak" ve "Kasten Yaralama" suçlarından iddianame hazırlandı.

İddianamede Arda Turan hakkında toplamda 12.5 yıla kadar hapis cezası istenirken, şarkıcı Berkay hakkında ise "Hakaret" ve "Tehdit" suçlarından 2 yıla kadar hapis istemiye iddianame hazırlandığı öğrenildi.

BERKAY'IN AVUKATI ARDA'NIN TUTUKLANMASINI İSTEDİ

Berkay Şahin'in avukatı, Arda Turan hakkında 'tutuklama kararı' çıkarılması için savcılığa dilekçe verdi.  Şarkıcı Berkay'ın avukatı Ayşegül Mermer, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçeyle başvurarak ünlü futbolcu Arda Turan'ın "tehdit", "genel güvenliği tehlikeye sokma", "taciz" ve "adam yaralama" suçlarından tutuklanmasını talep etti.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Bu arada Arda Turan ile şarkıcı Berkay Şahin arasındaki olayla ilgili iddianame de hazırlandı. Futbolcu Arda Turan hakkında "Cinsel Taciz", "Ruhsatsız silah bulundurmak", "Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokmak" ve "Kasten Yaralama" suçlamaları nedeniyle 12.5 yıl hapis cezası isteniyor.

Şarkıcı Berkay Şahin hakkında ise "hakaret" suçlamasıyla ayrı bir iddianame hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamelerde Berkay Şahin'e 2 yıla kadar hapis isteniyor. Berkay Şahin hakkındaki "Tehdit" suçlamasından ise takipsizlik verildi.


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