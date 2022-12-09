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Altı Yaşındaki Çocuğa Cinsel İstismar'a Tepkiler Dinmiyor
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Gündem - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Altı Yaşındaki Çocuğa Cinsel İstismar'a Tepkiler Dinmiyor

6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesi haberi sonrası İsmailağa cemaatine tepkiler bitmiyor. Henüz bebek denilecek bir yaşta kızını müridine veren tarikat şeyhi Ziya Gümüşel'e yönelik eleştiriler mahkemeye taşındı. Aile Bakanlığı davaya müdahil olduğunu duyurdu.

6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesi haberi sonrası İsmailağa Cemaatine tepkiler bitmiyor. Henüz bebek denilecek bir yaşta kızını müridine veren tarikat şeyhi Yusuf Ziya Gümüşel'e yönelik eleştiriler mahkemeye taşındı. Aile Bakanlığı davaya müdahil olduğunu duyurdu

MECLİSDE SORU ÖNERGESİ VERİLDİ

İsmail cemaatinde H.K.G.'nin 6 yaşındayken Kadir İstekli (29) ile" evlendirilerek" yıllarca cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı. CHP'li Kaya verdiği soru önergesinde, "Cemaatlerin elinde bunun gibi kaç çocuk var" diye sordu.

HİRANUR VAKFI'NIN KURUCUSU VE TARİKAT ŞEYHİ

İsmailağa cemaatiyle bağlantılı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızının altı yaşındayken cemaat üyesi Kadir İstekli ile" evlendirilerek" yıllarca istismara maruz bırakılmasının ortaya çıkmasına yönelik tepkiler dinmiyor. Konuyu gazeteci Timur Soykan'ın gündeme getirmesi sonrası Hiranur Vakfı'na, İsmailağa cemaatine, tarikatlara ve iktidara yönelik siyasi partiler ve demokratik kitle örgütlerinden "Tarikatlar Kapatılsın" sesi yükseldi.

RIZASI VAR DİYORLARDI

Atatürkçü Düşünce Derneği ADD, istismar skandalına ilişkin bir açıklama yayımlandı. Açıklamada, "iktidara gelişinden itibaren tarikat ve cemaatlere dövlet imkanlarının sonuna kadar açan AKP yönetim anlayışının vahim sonuçları bu. AKP belediyelerinin '6 yaşında kızlar ile evlenebilir' diyen kitaplar dağıttığını gördük. Tarikatlarda tecavüze uğrayan çocuklar için 'Bir defadan bir şey olmaz' yada 'Küçüğün rızası var' diyen bakanlar gördük" denilerek devlet yetkilileri göreve çağrıldı.

BAŞKA ÇOCUKLAR VAR MI?

ÇYDD'den yapılan açıklamada, "Laik toplum düzenini yok etmeye çalışan tarikat ve cemaatler kapatılmalı" denildi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, "Cemaatlerin elindeki çocuklar için çalışma varmı diye sordu.

AİLE BAKANLIĞI DAVAYA MÜDAHİL OLDU

Öte yandan kamuoyunda büyük infial yaratan fotoğraflar ve çocuğa sistematik olarak cinsel istismar iddiaları üzerine küçük kızına 6 yaşında gelinlik giydirererk müridiyle evlendiren Tarikat Şeyhi Yusuf Ziya Gümüşel aleyhine açılan davada, Aile Bakanlığı davaya müdahil olduğunu duyurdu.



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