Gedelli’ye Neşe Geri Dönüyor: Ağıtçı Hüseyin Yuvada, Taner’den Sürpriz Şiir

TRT 1’in uzun soluklu ve gönüllerde taht kuran dizisi Gönül Dağı, 172. bölümüyle izleyicisine unutulmaz anlar yaşatmaya hazırlanıyor. Anadolu’nun samimi havasını ekranlara taşıyan dizide, bu hafta hem nostalji hem sevgi hem de neşe ön planda olacak. Tanıdık yüzlerin dönüşü, romantik jestler ve bayram coşkusu izleyenleri duygudan duyguya sürükleyecek.

Ağıtçı Hüseyin Gedelli’ye Geri Dönüyor

Gedelli kasabasının en sevilen isimlerinden Ağıtçı Hüseyin, uzun bir aradan sonra memleketine geri dönüyor. Abisiyle birlikte şehir dışına çalışmaya giden ve aylarca kasabadan uzak kalan Hüseyin’in dönüşü, Kaya ailesinde büyük bir sevince neden oluyor. Özellikle Adile, Ciritçi Abdullah ve Ramazan başta olmak üzere tüm aile üyeleri, Hüseyin’in dönüşünü adeta çifte bayram gibi kutluyor.

Gedelli’de özlenen kahkahaları, sıcak sohbetleri ve Hüseyin’e özgü esprileri tekrar duyacağımız bu bölümde, karakterin kasabadaki etkisi bir kez daha hissedilecek. Ağıtçı Hüseyin’in yeniden diziye katılması, seyirciden de tam not aldı.

“Aşk, bir güneş gibi doğar içimde ve her an içimi ısıtır…”



172. bölüm 2. fragmanı sizlerle! ⛰#GönülDağı yeni bölümüyle Cumartesi saat 20.10’da #TRT1’de! 📺@trt1 pic.twitter.com/bkhjhDuCHE — Gönül Dağı (@gonuldagitrt) March 25, 2025

Taner’den Selma’ya Romantik Doğum Günü Sürprizi

Dizinin duygusal tarafını üstlenen Taner, Selma için bu hafta çok özel bir sürpriz hazırlıyor. Selma’nın doğum günü için köprü başında organize edilen kutlamada, Taner mikrofonu eline alarak ona özel yazdığı şiiri okuyor. Şiirin müzikal uyarlaması da “Sevgiliye” adlı akustik eserle tamamlanıyor.

Taner’i canlandıran Berk Atan’ın seslendirdiği şiir, Melis Sevinç’in canlandırdığı Selma’nın gözlerini doldururken, izleyenlere de romantik dakikalar yaşatacak. Şiirli doğum günü sürprizi, 172. bölümün en çok konuşulacak sahnelerinden biri olmaya aday. Bu duygusal anlara eşlik eden şarkı ise bölümle eş zamanlı olarak YouTube’da müzikseverlerle buluşacak.

Selami’den Bayram Şöleni: Eğlence Dorukta

Gedelli kasabasında sadece duygular değil, kahkahalar ve eğlence de eksik olmuyor. Selami karakteriyle büyük beğeni toplayan Eser Eyüboğlu, bu bölümde kasabalılara bayram coşkusu yaşatacak. Yarışmalar, etkinlikler, konserler ve sürprizlerle dolu bayram şenliğinde Selami, “Bağlamamın Telleri” adlı türküyle sahneye çıkacak.

Bayram atmosferinin iliklere kadar hissedildiği bu etkinlikte, aileler bir araya gelecek, çocuklar gülecek, büyükler eğlenecek. Şenlikteki konser görüntüleri ise dizinin yayınlandığı akşam YouTube üzerinden izlenebilecek. Selami’nin enerjisiyle şenlenen Gedelli, bayramın birleştirici ruhunu doyasıya yaşayacak.

Köklü Hikayelere Yeni Dokunuşlar

Gönül Dağı her zamanki gibi güçlü senaryosu ve derin karakter analizleriyle bu bölümde de duygusal bağ kurmayı başarıyor. Aile olmanın kıymetini, sevgiyi, memleket özlemini ve toplumsal birlikteliği anlatan dizi, Anadolu’nun kadim değerlerini yeniden hatırlatıyor.

bölümde hem sevgiye hem dostluğa hem de dönüşlere tanık olacağız. Ağıtçı Hüseyin’in gelişi, Selma’nın sürprizi ve Selami’nin şenliği ile Gönül Dağı yine hem güldürecek hem de kalplere dokunacak.