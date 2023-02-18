6 Şubat Sonrası Mersin'de Kiralar Uçuşa Geçti

Yüzyılın büyük felaketi olarak adlandırılan 6 Şubat Depreminden sonra felaket bölgesindenm ayrılan depremzedelerin ilk durağı olan ve şimdiden 300 bin'den fazla vatandaşın geldiği Mersin'de kiralar astronomik rakamlara ulaştı.

10 MİLYON VATANDAŞ EVSİZ KALDI

Son yüzyılın en büyük felaketi olarak adlandırılan ve toplam 10 vilayeti etkisi altına alan büyük depremden sonra 10 milyon insan sokakda kaldı. Bölgede 13.5 milyon insanın yaşadığı ifade edilirken, 10 milyon insanın evlerinin ya yıkıldığı yada girilemeyecek kadar hasarlı olduğu belirtiliyor.

Başta Hatay olmak üzere, Kahramanmaraş, Malatya, Kilis, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Adıyaman ve Şanlı Urfa'da gerçekleşen büyük deprem felaketinden kaçan insanların ilk durağı Mersin oluyor.

AFET BÖLGESİ KAPSAMINA ALINSIN

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in ani göç yüzünden Mersin altyapısının ciddi riskler içerdiği için acil desteğe ihtiyacı olduğu bütün Türkiye'ye duyuruldu. Şu ana kadar deprem bölgesinden Mersine yaklaşık 300 binden fazla insan geldiğinin altını çizen Vahap Seçer, Mersin'inde depremden etkilenin bölgeler arasına alınmasını istedi.

Öte yandan ani gelişen büyük zorunlu göç sonrasında Mersin'de ev fiyatları ve kiraları anormal boyutlara ulaştı. Daha öncesi Suriyeli, Afgan, Rus ve Ukraynalı sığınmacılar yüzünden neredeyse yok durumuna gelen kiralık yada satılık konut sayısı, deprem bölgesinden gelen vatandaşlar'ın başını sokacakları ev arayışı yüzünden adeta uçuşa geçti.

KİRACILAR İÇİN KABUS DÖNEMİ

Mersindeki ev kiraları içinde oturan kiracılar içinde artık karabasan durumuna döndü. Bazı ev sahipleri tarafından 'kira fiyatını yükselt' baskısıyla karşılaşan dar gelirli vatanlar adeta kabus yaşamaya başladı.

Mersin'de yaşanan kira artışları ülke gündeminede oturdu. Türkiye'nin ünlü sosyal medya fenomeni Ata Benli, bu duruma dikkat çekerek kendi hesabından, Mersin'deki anormal fiyat artışlarını gözler önüne serdi.

3500'TL 'DEN 12.500 TL'YE

Deprem felaketinden sonra konut kiralarını en çok yükselten illerden birisi olan Mersinde bazı ilanlarda depremden önceki gün 5 Şubat'ta 3.500 TL olan ev kirasının bir kaç gün sonra 12.500 TL'ye çıktığını açıklayan Ata Benli, İnsanların sıkıntılı günlerde mağduriyetlerinin istismar edilmemesi gerektiğini takipçilerine duyururken insaflı olunması gerektiğini savunan bir retweet attı.