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27 Mayıs paylaşımına ADD'den açıklama geldi
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Gündem - - Editör: Sefa Koçak

27 Mayıs paylaşımına ADD'den açıklama geldi

ADD (Atatürkçü Düşünce Derneği)'nin 27 Mayıs'ın yıl dönümü nedeniyle yaptığı paylaşım hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma kararı alırken, dernekten açıklama geldi.

ADD'nin 27 Mayıs'ın yıl dönümünde yaptığı paylaşım büyük tepki çekti. 27 Mayıs darbesinin 57. yıl dönümünde ADD'nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşım hükümet tarafından darbenin kutsandığı şeklinde yorumlanmıştı. 

Tepkilerin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ADD hakkında soruşturma kararı alırken, dernekten konuyla ilgili açıklama geldi. Açıklamada, tepki çeken tweetin derneğin onayı alınmadan paylaşıldığı ifade edildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ADD'nin 27 Mayıs paylaşımı hakkında soruşturma açılacağının sinyalini ilk veren isim oldu. Soylu'nun ardından konuşan Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, ADD'nin darbeyi kutsallaştırdığını söyledi.

"SUÇ VE SUÇLUYU ÖVME"

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, 27 Mayıs günü ADD'ye ait Twitter hesabından yapılan 27 Mayıs 1960 darbesini övücü nitelikteki paylaşım hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 215. maddesinde düzenlenen "suç ve suçluyu övme" suçundan resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Atatürkçü Düşünce Derneğinin sosyal medya hesabından, "Türk Silahlı Kuvvetleri, bundan yarım yüz yıl önce, anayasa ve hukuk dışına çıkmış bir siyasal iktidara karşı direnme hakkını kullanmış ve ülke yönetimine el koymuştu. Ordunun arkasında milletin desteği vardı. #27Mayıs" şeklinde paylaşım yapılmıştı. 

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

"Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Merkez (@add_genelmerkez) twitter hesabından, 27 Mayıs 2018 tarihinde yayınlanmış olan “27 Mayıs” ile ilgili tweet, ADD Genel Başkan ve Genel Yönetim Kurulu üyelerinin bilgisi, onayı ve kararı olmaksızın paylaşılmıştır.

Söz konusu tweet, Atatürkçü Düşünce Derneği kurumsal kimliğini ve görüşünü yansıtmamaktadır. Atatürkçü Düşünce Derneği'nin konu ile ilgili resmi görüşü aşağıdaki gibi Atatürkçü Düşünce Derneği sitemizde yayınlanmaktadır (add.org.tr).

Söz konusu tweet, dönem hassasiyeti dikkate alınarak ve siyaseten seçim arifesinde algı operasyonlarına malzeme olmaması için derhal kaldırılmış ve konu ile ilgili olarak Atatürkçü Düşünce Derneği İç Disiplin hükümleri gereği Hukuk Müşavirliğince soruşturma başlatılmıştır.

 
Kamuoyunun bilgisine saygı ile duyurulur."


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