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185 Saat Sonra Sağ Çıkarıldı
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Gündem - - Editör: M. İlker ALPKAYA

185 Saat Sonra Sağ Çıkarıldı

Yüzyılın büyük felaketinin üzerinden 8 gün geçmesine rağmen Hatay'da bir enkaz yığınından 67 yaşındaki vatandaş sağ çıkarıldı.

Yüzyılın büyük felaketinin üzerinden 8 gün geçmesine rağmen Hatay'da bir enkaz yığınından 67 yaşındaki vatandaş sağ çıkarıldı.

6 Şubat sabahının şafağında Türkiye yüzyılın en büyük deprem felaketini yaşadı.

10 ilimizi vuran büyük deprem'de onbin'in üzerinde bina yerle bir oldu. Şehir merkezleri, ilçeler, beldeler haritadan silindi.

13.5 milyonu etkileyen deprem felaketinin şokunu Türkiye atlatamadı.

Devasa büyüklükteki deprem enkazlarının oluşturduğu yığınlar arasına büyük iş makinelerinin girememesi yüzünden günlerce felaketi yaşayan bölgelere ulaşılamadı.

Ancak bir kaç gün sonra deprem bölgesine müdahale eden ekipler enkaz yıkıntıları arasından yüzlerce vatandaşı sağ olarak kurtarmaya başladı.

Depremin sekizinci gününde 185 saat sonra 67 yaşındaki Hüseyin Berber enkazın altından sağ olarak çıkartıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi arama-kurtarma ekipleri, Antakya İlçesi Cebrail Mahallesi Sinan Sokaktaki Eser Apartmanı'nın enkazı altında yaşam belirtisi aldı.

Enkazda tünel açan ekipler, saatler süren çalışmanın ardından 67 yaşındaki Hüseyin Berber'i büyük felaket olarak adlandırılan depremdenm 185 saat sonra sağ çıkardılar.

Ekiplerin büyük sevinci arasında sedye ile dışarıya taşınan Hüseyin Berber, yıkıntılar arasında hala bazı insanların yaşadığına en büyük işaret olarak kabul edildi. Çalışmalar aralıksız sürüyor.


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