11 Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Konya Bildirgesi

Türkiye'nin en büyük 11 şehrinin Büyükşehir Belediye Başkanları olarak 39. buluşmamızı bu kez Konya'da gerçekleştirdik. Hoşgörüyü, herkese ve her fikre açık olmayı, toleransı Anadolu coğrafyasına işleyen, Mevlana Celaleddin Rumi'nin şehrinde, vuslatın 749 . yıldönümünde Konya'da çalışmamızı tamamlamaktan son derece memnunuz.

BOYUN EĞMEYECEĞİZ

Bugün kuşkusuz gündemimizin yegane maddesi, iktidar eliyle yönlendirildiği çok açık olan yargı kararlarının ülkede yarattığı tedirğinlik ve kaostu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Ekrek İmamoğlu'na verilen 2 yıl 7 ay 15 günlük hapis ve siyasi yasak cezası bunun son ve en ağır örneklerlerinden biridir. İktidar mensuplarının, hem Türkiye hem de dünyada tepksi çeken bu anti- demokratik kararı savunması ve adeta üst mahkemelere kararın onanmasına dair medya üzerinden mesajlar vermesi olayın vehametini ortaya koymaktadır.

SEÇME VE SEÇİLME HAKKINA KUMPAS

Mevcut rejiminin vesayetçi yargı mekanizmasıyla saldırısı Türkiye demokrasisinin bekasına bir saldırıdır. Genç kuşakların geleceğine bir saldırıdır. Topluma, toplumun seçme hakkına kumpas kuran bir şantajtır. Bu şantaja boyun eğersek ülkemizi geri dönülmez bir karanlığa taşıyacaklar. bu şantajı kabul etmeyeceğiz. Boyun eğmeyeceğiz.

SEÇİMLERİ KAYBETME KORKUSUNU YAŞIYORLAR

Belli ki iktidar, 2023 Genel Seçimlerinde siyasi mücadelesini mertçe yapmak yerine, yarışa 'avans' alarak başlamak istemektedir. Kuşkusuz bu, seçimleri kaybedecek olmalarından ötürü duydukları paniğin ve telaşın tezahürüdür.

Ancak bu çabaları ters tepmiş, millet iradesine Saraçhane'de liderleriyle sahip çıkacağını göstermiştir.

Hoşgörünün merkezi Konya'dan bir kez daha, devleti iktidar hırslarıyla kendi aygıtına çeviren, ülkeyi despotik bir karanlığa götürmek isteyenlere seslenmek isteriz:

TÜRKİYE'NİN ROTASINI ÇEVİREMEYECEKLER

Geçmişte milletimizin demokratik iradesini sekteye uğratmayı amaçlayanm bir çok hukuksuzluk ve bir çok anti-demoktarik müdahale gerçekleşti. bugüne kadar muktedirlerin kendilerine vehmettikleri sınırsız güçle siyaseti dizayn etme çabaları her zaman milletimizin vicdanına çarparak bertaraf oldu. Hiçbir hukuksuzluk, hiçbir siyasal mühendislik milletimizi tarihi rotasından saptıramadı. bu karar da Türkiye'yi rotasından çeviremeyecektir.

Miletimizin ferasetine, basiretine, vicdanına, irfanına güvenimiz tamdır. Milet kendi iradesine sahip çıkacak. Kendisine sınırsız güç vehmedenlere sandıkta tarihi bir ders verecektir.

KÜLLERİNDEN YENİDEN DOĞAN CHP'NİN EVLATLARIYIZ

Hatırlatmak isteriz ki bizler 1980 darbesinde kapatılmış, mallarına el konmuş, yöneticileri yargılanmış, gençler işkence görmüş ama iradesini asla teslim etmemiş, her darbeden saldırıdan küllerinden yeniden doğarak yükselen Cumhuriyet Halk Partisinin evlatlarıyız.

Bizler, bu iktidar döneminde suikast girişimlerine, linçlere, saldırılara uğramış ancak yılmamış teslim olmamış, boyun eğmemiş; dirayetle, basiretle Millet İttifakının mimarı olmuş, demokrasi cephesimi genişletmiş, Altılı Masada büyük bir Türkiye İttifakı kurmuş Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderliğinde seçilmiş Belediye Başkanlarıyız.

MİLLETİN HUZURUNU BOZMAYA ÇALIŞMAYIN

Bu yolculukta Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'ma sonuna kadar güveniyoruz.

Altılı masanın 2023 yılında ülkemizi seçim zaferine kavuşturacağına olan inancımız da tamdır.

Unutmayın " Hiç bir koltuk, Türkiye'nin demokrasisi, milletin huzuru ile oynamaya değmez".

SUN'İ KRİZLERLE TOPLUM GERİLİYOR

"İktidarın görevi, huzur ve sükun içinde toplumu, seçime götürmektedir. Suni krizlerle halkımızı germek, toplumsal reaksiyonlara yol açacak kararlara imza atmak bu süreçte hiç bir kişi ya da gruba fayda sağlamayacaktır. 11 Büyükşehir Belediye Başkanı olarak, hizmet ettiğimiz 40 milyondan fazla yurttaşımızın yanında olduğumuzu onların her derdiyle dertlendiğimizi de ve çözüm projelerimizi hayata geçirdiğimizi tekrar vurguluyoruz".

Adalet, demokrasi, hak ve hukuk yolunda el ele, kol kola, omuz omuza yürüyerek bu birlikteği daha da büyüteceğiz ve gelecek güzel günleri birlikte kucaklayacağız.

HİÇ BİR ZAMAN UMUDUMUZU YİTİRMEYECEĞİZ

Bu yolda, hep birlikte neler yapacağımızı da herkes görecek. Atatürk'ün dediği gibi 'Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardı. Ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim. "Biz de umudumuzu hiçbir zaman yitirmeyeceğiz.

Milletimiz de umudunu asla yitirmeyecektir.