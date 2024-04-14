Konyaaltı ilçesindeki teleferik kazası büyük bir trajediye yol açtı. Bir kabini düşen teleferik, bir kişinin hayatını kaybetmesine ve on kişinin yaralanmasına sebep oldu. Kaza sonucu mahsur kalan 184 kişi, 23 saatlik zorlu bir operasyonla kurtarıldı.

AFAD Başkanı Okay Memiş, kurtarma çalışmalarının ardından 174 kişinin kurtarıldığını ve kazanın teleferik direğinin kırılmasıyla meydana geldiğini belirtti. Ayrıca, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kazayla ilgili olarak firma sorumluları dahil 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

Ramazan Bayramı tatili nedeniyle teleferikte yoğunluk yaşanırken, bir direğin devrilmesi sonucu meydana gelen kaza, 1 kişinin ölümüne ve 7 kişinin yaralanmasına neden oldu. Kurtarma çalışmaları, AFAD ve diğer kamu kurumlarının ekipleri tarafından gece boyunca helikopterlerle devam etti. 7 helikopter, 87 araç ve yaklaşık 500 personel, 22,5 saatlik yoğun bir çaba ile mahsur kalanları kurtardı.

Kurtarılanlar, Sahil Güvenlik Grup Komutanlığına getirilerek sağlık ekiplerince kontrol edildi ve gerektiğinde hastaneye sevk edildi.

AFAD Başkanı Okay Memiş ve Antalya Valisi Hulusi Şahin, kazayla ilgili olarak açıklamalarda bulundular. Memiş, operasyonun başarıyla tamamlandığını vurgulayarak, kazanın teleferik direğindeki kırılma nedeniyle meydana geldiğini belirtti.