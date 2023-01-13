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Zorla Güzellik Olmaz
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Magazin - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Zorla Güzellik Olmaz

Yapımını BKM'nin üstlendiği distopik komedi oyun 'Zorla Güzellik Olmaz'ın kadrosunda ve ekibinde birbirinden yetenekli isimlerin bir araya gelmiş. Oyunda, kadın hakları ve cinsiyet oyuncuları eşitliğini ince bir mizah ile eğlenceli bir dille seyirciye sunuyor.

Yapımını BKM'nin üstlendiği distopik komedi oyun 'Zorla Güzellik Olmaz'ın kadrosunda ve ekibinde birbirinden yetenekli isimlerin bir araya gelmiş. Oyunda, kadın hakları ve cinsiyet oyuncuları eşitliğini ince bir mizah ile eğlenceli bir dille seyirciye sunuyor.

Dünya üzerindeki kadın sorunlarını zaman ve mekandan bağımsız bir şekilde, eğlendirerek sahneye aktaran 'Zorla Güzellik Olmaz' tiyatroda hoşça vakit geçirmek isteyen tüm seyircileri davet ediyor.

Kadınların genetiğinin değiştirilmek istendiği bir gelecekte geçen hikayede, ZOGO kadınları bu genetik değişikliği ile, sadece erkeklerin düşüncelerine onay verecek hale gelecek olmalarına itiraz ediyorlar. ZOGO isimli bir kuaförde geçen olaylar, ve sözde kalan kadın direnişinin karargahı olan ZOGO güzellik salonu genetik kodlarını korumaya kararlı kadınların sığınağı olmaya devam ediyor.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİNE GÖNDERMELER

Oyunun verdiği mesajlar arasında geçtiğimiz günlerde iptal edilen ve kadın haklarını koruyan Uluslararası İstanbul Sözleşmesine göndermeler var.

Ülkemizde kadına şiddet ve kadın cinayetlerinin bir türlü önüne geçilememesi bilindiği gibi kanunlarımızdaki boşluklar ve insan haklarının uygulaması ve algilanmasına bağlanıyor.

Eğitim eksikliğinin baş belası olduğu toplumumuzda İstanbul Sözleşmesi gibi etkili ve neticie alan bir uygulamanın olmaması hala Türkiye için bir utanç kaynağı.

Zorla Güzellik Olmaz'da hayat görüşlerindeki farlılık ile, bu mücadeleyi veriş şekilleri de bambaşka olan kadınlar erkeklere karşı kahkaha dolu ama 'Ya gerçek olursa' düşüncesi ile göz yaşartan bir performans sergiliyorlar.

Yönetmenliğini Celal Tak'ın üstlendiği, Ali Erkan Ersezer'in metnini yazdığı oyunun kadrosunda Neslihan Yeldan, Sinem Uslu, Fatma Toptaş, Gümeç Alpay, Gülçin Hatıhan, Kaya Sır, Melisa Bostancıoğlu, Ayhan Bozkurt, Aytek Önal yer alıyor.


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