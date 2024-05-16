Yurt Dışından Getirilen Cep Telefonları İçin Yeni Düzenleme ve Kayıt Süresinin Uzatılması

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın yeni düzenlemesiyle, yurt dışından yolcu beraberinde getirilen birden fazla cep telefonunun gümrük vergisi ödenerek dahi yurda sokulması uygulamasına son veriliyor. Sabah Gazetesi'nin haberine göre, yasaklanan ikinci telefonlara gümrükte el konulacak. Ancak, yolcunun yurt dışına çıkışında el konulan telefon kendisine iade edilecek.

Yeni düzenlemenin gerekçesi, kaçakçılığın önlenmesidir. Önceden, birden fazla telefonun gümrük vergisi ödenerek yurda sokulması, bu telefonların kayıt dışı olarak satılmasına imkan sağlıyordu. Yeni uygulama ile bu durumun önüne geçilmesi hedeflenmektedir.

Yurt dışından cep telefonu getirenler için kayıt süresi de uzatıldı. Geçtiğimiz ay yapılan düzenleme ile yurt dışından getirilen cep telefonlarının kayıtsız kullanım süresi 120 günden 180 güne çıkarıldı. Yurt dışında ikamet eden ve beraberinde mobil cihaz getiren vatandaşlar, 120 günlük kayıtsız cihaz kullanım sürelerini e-Devlet Kapısı üzerinden otuzar günlük sürelerle 2 defaya mahsus olarak 180 güne kadar uzatabilirler.

Öte yandan, Ocak 2024 itibariyle yurt dışı telefon kayıt ücreti 31 bin 692 TL'ye yükseltilmişti.

