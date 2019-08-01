Yabancı dil bölümü öğrencilerinden imza kampanyası!

Alanları çerçevesinde neredeyse tüm soruları doğru cevaplayan dil bölümü öğrencileri sayısal öğrencilerinin çok düşük İngilizce netleri ile kendilerinden daha iyi sıralama yaptıklarını belirterek bunun için imza kampanyası başlattı.

Tercih süreleri 29 Temmuz'da sona eren Yüksek Öğretim Kurumları Sınavında dil bölümünde yarışan adaylar, sıralamada haksızlığa uğradıklarını kaydederek Twitter'da "#yksdilcilerehaksızlık" hashtagiyle sorunlarını dile getirdiler.

Üniversiteye giriş sınavı sonuçlarının açıklanması ile birlikte öğrencilerin tercih hakları start aldı. Tercih süreleri 29 Temmuz'da sona eren Yüksek Öğretim Kurumları Sınavında dil bölümünde yarışan adaylar, yüksek puan alsalar da sıralamalarda istedikleri yerde olamamanın şokunu yaşadılar.