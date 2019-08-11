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Vodafone Park ilham oldu
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Spor - - Editör: Tuğçe Gürel

Vodafone Park ilham oldu

Spor Toto Süper Lig takımlarından Beşiktaş'ın mabedi Vodafone Park ilham oluyor. Şili ekibi statlarını yenileme kararı aldı ve model olarak Vodafone Park Stadı'nda karar kılındı.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Beşiktaş'ın mabedi Vodafone Park ilham oluyor. Şili ekibi statlarını yenileme kararı aldı ve model olarak Vodafone Park Stadı'nda karar kılındı.

Şili'nin Colo Colo takımının yönetimi, kulübün tarihi stadını yenileme kararı aldı. Model olarak da Beşiktaş Vodafone Park Stadı'nın uygulanması önerildi. Kapasite 47 bin kişiden 66 bin kişiye çıkarılacak.

Akşam'da yer alan habere göre; Dünyanın en güzel statları arasında yer alan Beşiktaş Vodafone Park, binlerce kilometre uzaktaki Şili'ye örnek oldu. Şili'nin Colo Colo takımının yönetimi eski tarihi stadın yıkılıp, yerine yeni bir stat yapılması kararı aldı.

Yapılacak stadın hangi modele uygun olacağı konusunda toplantı yapan yönetim, Beşiktaş Vodafone Park, Tottenham Stadyumu ve Valladolid'in Jose Zorrilla Stadı'nı masaya yatırdı. Yönetim, Vodafone Park'ın model olarak alınmasında ve uygulanmasında karar kıldı.

2025 yılına kadar tamamlanması planlanan yeni Colo Colo Stadı'nın kapasitesinin 47 binden, 66 bine çıkartılması da planlanıyor. Beşiktaş gibi renkleri Siyah-Beyaz olan Şili ekibi, Vodafone Park'ın konseptini aynı şekilde stadında uygulamayı planlıyor. Kulüp yönetiminin toplantısında Beşiktaş stadının mimarisinden ve konumundan övgüyle bahsedildi. Eyrıca Siyah ve Beyaz konseptine en uygun stat olduğu vurgulandı.


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