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Vatandaş Beltur Burger'i çok sevdi
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Ekonomi - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Vatandaş Beltur Burger'i çok sevdi

Hayat pahalılığına inat Beltur tesislerinde vatandaşların taleplerine paralel olarak geliştirilen ürün ve hizmetlere Beltur Burgerler de eklendi. Hamburger patates menüsü ile birlikte sunuluyor ve İstanbullu bu menüyü 55 TL'ye yiyor.

Hayat pahalılığına inat Beltur tesislerinde vatandaşların taleplerine paralel olarak geliştirilen ürün ve hizmetlere Beltur Burgerlerde eklendi. Hamburger patates menüsü ile birlikte sunuluyor ve İstanbullular bu menüyü 55 TL'ye yiyor.

İstanbul Büyükşehir belediyesi İBB iştiraklerinden BELTUR tamamen yenilendi. İstanbullulara talepleri soruldu, buna göre kansept baştan sona yenilendi.

İstanbullular BELTUR'da 700 binden fazla burger yedi 7 milyon bardak çay içti. Yeni konsepte göre plastik kullanımına son verildi. Misafirlere ahşap çatal kaşık ile servise çıkan işletme, 2022 yılın8da kadın personel oranını yüzde 3'ten yüzde 14'e çıkardı. Aynı dönemde 44 yeni işletme hizmete açıldı.

Menülerine, vejeteryan, vegan, glütensiz menü seçenekleri ekleyen işletme, şimdi de gençlere yönelik burger menüleriyle dikkat çekiyor. Kasım 2022'de Beşiktaş ve Mecidiyeköy'e Beltur Burger şubelerini açan şirket, kısa sürede 700 binin üzerinde burger satışına imza attı.

Hamburger patates müsünü 55 TL'den hizmete sunan Beltur, Yakın zamanda menüsüne lahmacunuda ekledi. Konuyla ilgili bilgi veren BELTUR Genel Müdürü Osman Cenk Akın, "Çıtır lahmacun yerine daha yumuşak elde dürüm şeklinde yenebilecek lahmacunlar servise çıktı. Tanesini 19 TL'den 2 lahmacun bir içeceği ise 49 Tl'den sunuyoruz. Kaliteli ürünleri piyasa fiyatlarının oldukça altında satıyoruz" dedi.

Glutensiz yiyecekler ve doğada çözülebilen çevre dostu mutfak ekipmanı kulandıklarını dile getiren yetkililer, çevreci politikalar sayesinde 2022 yılında 5 ton kağıt, 6.5 ton plastik israfının önüne geçildiğini söylediler.


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