Usta haber spikerinden CNN Türk'ün sunucularına tepki

Başarılı haber spikeri Gülgün Feyman, sosyal medya hesabından CNN Türk'e ve sunucularına tepki gösterdi. 1990'lı yılların en gözde spikerlerinden Gülgün Feyman, Demirören Grubu'na satışın ardından ekrana çıkan yeni isimleri beğenmedi. CNN Türk'ün 'izlenecek bir kanal olmadığını' ifade eden usta spiker, özellikle gece haberlerini sunan Fulya Kalfa'yı sert şekilde eleştirdi.

Gülgün Feyman “Gece haberini birine sunduruyorlar. Ayıp kıza da. Yok mu düzgün bir haber sunucusu. Ekranınız arabesk” ifadelerini kullandı.

Türkçenin korunması adına bir dil seferberliği başlatılması gerektiğini savunan usta spiker, paylaşımına şöyle devam etti:

"Sayın yöneticiler, sorumlu yayıncılık gereği Türkçemizi korumak zorundayız. Ekranınızda çalışanlar dilimizin kurallarından ve yapısal özelliklerinden habersiz. Bu tablo dil adına cinayettir. Bir dil seferberliği başlatın Türkçemizi koruyalım."