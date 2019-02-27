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Ünal Karaman'dan hakeme veryansın
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Spor - - Editör: Tuğçe GÜREL

Ünal Karaman'dan hakeme veryansın

Ziraat Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor'a 3-1 kaybederek kupadan elenen Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman bazı açıklamalar yaptı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor'a 3-1 kaybederek kupadan elenen Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında oynadıkları Ümraniyespor maçı sonrası açıklamalar yapan Karaman hakem kararlarını eleştirdi.

Hakemleri Eleştirdi

Ünal Karaman, "Bir çok konuda her zaman sağduyu ile yaklaştık ancak bu sefer olmadı. Kendimize ait bu duruşumuzda üstümüze çok gelindiğini fark ettik. Her zaman adil bir gözle olaylara bakılmasını istedik. Bütün çabamız ve gayretimiz hep bu yönde oldu. Ben bir kez daha penaltı pozisyonunu izlememe rağmen herhangi bir şekilde müdahaleye rastlamadım. Sadece ufak bir temas var ama bu temasta penalı çalınmamalıdır." dedi.


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