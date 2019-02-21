Uğurludağ Belediyesi'nden enerji üretimine büyük katkı

Çorum'un Uğurludağ Belediyesi tarafından ilçedeki güneş enerji santrali sayesinde yaz aylarında 120 bin lira, kış aylarında ise 60 bin lira olmak üzere aylık ortalama 90 bin lira gelir sağlanacağı belirtildi.

Çorum'un Uğurludağ ilçesinde belediye tarafından kurulumu gerçekleştirilen güneş enerjisi santrali para basmaya devam ediyor. Belediye Başkanı Remzi Torun, kurulumu kısa sürede tamamlanan güneş enerjisi santrali merkezine bir ziyarette bulunarak her şeyi yerinde inceledi.

Enerji Üretimine Katkı

Güneş enerji santralinden elde edecekleri elektrik enerjisinin çok önemli olduğuna vurgu yapan Remzi Torun, "Belediyemiz bu sayede yaz aylarında 120 bin lira, kış aylarında ise 60 bin lira olmak üzere aylık ortalama 90 bin lira gelir elde etmiş olacak. Böylece bu güneş enerji santralleri ile enerji üretimine biz de katkı sağlamış olacağız. Bize destek veren herkese teşekkürler." dedi.