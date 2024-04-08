Türkiye, Ramazan Bayramı'nı karşılamaya hazırlanırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve siyasi parti liderlerinin bayram programları netlik kazandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi bir programı olmaksızın bayramı ailesiyle birlikte Ankara dışında geçirecek.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ise bayramı İstanbul'da geçirecek.

Siyasi parti liderlerinin programları şu şekilde:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bayramı ailesiyle birlikte memleketi Manisa'da geçirecek.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bayram boyunca Ankara'da olacak.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Ankara'da, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ise İstanbul'da bayramı geçirecek.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları Adana'da, Tuncer Bakırhan ise Ankara'da olacak.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici bayramın ilk gününü memleketi Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde geçirecek, ikinci gün ise partisinin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcoğlu'nun kabrini ziyaret edecek ve genel merkezde partililerle bayramlaşacak.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bayramı Ankara'da karşılayacak ve üçüncü günü genel merkezde partililerle buluşacak.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal İzmir'de, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal Afyonkarahisar'da bayramı geçirecek.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de bayramda memleketi Yalova'nın Elmacık köyünde olacak.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun İstanbul'da, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın ise Ankara'da ailesiyle bayramı karşılaması bekleniyor.