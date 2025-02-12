Trump ve Putin, Ukrayna Savaşı İçin Anlaştı! Barış Görüşmeleri Başlıyor

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’daki savaşın sonlandırılması adına önemli bir adım attı. İki liderin gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, savaşın durdurulması için tarafların müzakere masasına oturmasına karar verildi. Kremlin’den yapılan açıklamada, görüşmenin 1,5 saat sürdüğü belirtildi.

Trump: "Bu Savaş Artık Bitmeli"

Trump, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Putin’le verimli bir konuşma gerçekleştirdiklerini ve savaşın sona erdirilmesi konusunda mutabık kaldıklarını söyledi. ABD Başkanı, “Ben başkan olsaydım bu savaş hiç başlamazdı. Ancak artık milyonlarca insanın hayatını kaybettiği bu yıkım sona ermeli. Barış için derhal harekete geçiyoruz” dedi.

Trump, Putin ile yakın bir iş birliği içinde olacaklarını belirterek, müzakerelerin hemen başlatılması konusunda anlaştıklarını duyurdu. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, CIA Direktörü John Ratcliffe ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz’ın bu süreçte görev alacağını belirten Trump, müzakerelerin ilk aşamasında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşme yapacaklarını kaydetti.

Zelenskiy: "Ukrayna Barış İçin Adım Atmaya Hazır"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de Trump ile yaptığı telefon görüşmesinin olumlu geçtiğini söyledi. Zelenskiy, Rusya'nın saldırılarını durdurması ve barışın kalıcı olması için ABD ile ortak hareket edeceklerini belirtti.

Görüşmede Ukrayna’nın savunma kapasitesini artırmak adına insansız hava araçları (İHA) ve modern silah sistemleri konusunda ABD ile iş birliği yapmayı değerlendirdiklerini açıklayan Zelenskiy, Trump’ın Putin ile görüşmesi hakkında detaylı bilgi paylaştığını ve gelecekteki diplomatik adımları ele aldıklarını ifade etti.

Zelenskiy, “Biz Ukrayna olarak barış istiyoruz. Rusya’nın saldırılarını durdurması için uluslararası desteğe ihtiyacımız var. Başkan Trump ile bu konuda ortak adımlarımızı planladık” dedi.

Putin-Trump Görüşmesinin Detayları

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, iki liderin uzun süren bir telefon görüşmesi yaptığını ve Ukrayna meselesinin yanı sıra Orta Doğu’daki gelişmelerin de ele alındığını belirtti. Putin'in, Trump’a Moskova’da yüz yüze görüşme teklifinde bulunduğunu açıklayan Peskov, iki liderin kişisel temaslarını sürdüreceğini vurguladı.

Görüşmede ayrıca ABD ile Rusya arasındaki ekonomik ilişkiler ve İran’ın nükleer programı gibi küresel konuların da masaya yatırıldığı ifade edildi. Peskov, “Putin, Trump’ı Moskova’ya davet etti ve liderler arasında yüz yüze görüşmelerin devam etmesi gerektiği konusunda mutabık kalındı” dedi.

Barış İçin Yeni Adımlar

Rusya ve ABD'nin başlatacağı müzakere sürecinin detayları yakında açıklanacak. Trump ve Putin’in anlaşmaya varması, savaşın gidişatında önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor. Dünya kamuoyu, sürecin nasıl ilerleyeceğini yakından takip ediyor.