Topyekun Savaş, Halka Silah Dağıtılıyor

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy halkı direnişe ve topkekun savaşa çağırdı. Zelensky, Ölü ve yaralı sayısı artıyor." İsteyen herkese silah vereceğiz. Herkesi orduya katılmaya davet ediyorum" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sabaha karşı düğmeye basarak Rusya'nın Ukrayna'ya askerlerini göndermesi uluslararası kamuoyunda panik yaratırken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den yeni bir açıklama geldi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında., Rusya ile tüm diplomatik ilişkilerin kesildiğini duyurdu.

Kiev'den kaçıp sabah saatlerinde Polonya'ya giriş yapan bir Ukraynalı kadın gözyaşlarına hakim olamadı.

Zelenks, "Putin Ukrayna ile ve tüm mdemokratik dünya ile savaş ilan etti. O ülkemi yıkmak istiyor. Devletimizi ve birlikte inşa ettiğimiz her şeyi yıkmak istiyor. Ukraynalı askerlerimize seslenmek istiyorum. Siz cesur, kararlı ve Ukraynalısınız. Şu anda ülkede olan vatandaşlarımıza panik yapmamalırını söylüyorum. Silahlı kuvvetlerimize destek için her şey yapalım" dedi.

RUSLAR AĞIR KAYIPLAR VERİYOR

Ukrayna lideri Zelensky açıklamasında, "Düşman ağır kayıplar veriyor. Rusya halkına dışarı çıkarak protesto etme çağrısı yapıyorum. Eline silah alarak, ülkeyi savunmak isteyen Ukraynalılar için tüm sınırlamaları kaldırıyoruz. Bu görülmemiş şartlarda bir yurt savunmasıdır. Hepimize sorumluluk düşkemtedir. Finansal ihtiyaçlarımız için bütün banlakaların açık olması gerekiyor" dedi.

Zelensky, ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve AB Konsey Başkanı Charles Miichel ile telefonda görüştüğünü vğe bir anti-Putin koalisyonu kurmaya başladıklarını kaydetti. Zelensky, Rus halkına da savaşa karşı sokağa çıkma çağrısı yaptı.