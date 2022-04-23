Toplumun Huzuru Tek Adama Emanet Edilemez

İBB İnanç Masası, kültürel ve dini alanda hizmet veren sivil toplum örgütleri temsilcileri yayıncılar ile mütedeyyin kanaat nderlerini iftar davetinde buluşturdu. İftar proramında konuşan İmamoğlu, Toplumun refahına, huzuruna, geleceğine tek bir adam karar veremez dedi.

DAYANIŞMA DUYGUSUNU YİTİRDİK

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, programda yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Toplum olarak ayrışmaya değil, aynı sofrada buluşmaya ihtiyacımız var. bugün hep birlikte, milletçe en çok ihtiyaç duyduğumuz ve ne yazık ki kaybettiğimiz konulardan biri de işte bu danışma, tartışma, istişare etme, bir arada düşünme, ortak akıl üretme kültürü ve anlayışıdır. Toplumun refahını, huzurunu, geleceğini, yönetimi tek bir akla, tek bir söze asla emanet edemeyiz.

RAMAZAN AYININ ÖĞRETTİĞİ DEĞERLERE TUTUNMAK

Son günlerde ülke olarak ekonomik anlamda zor günlerden geçiyoruz. Gıdaya erişmekte bile zorlanan bir çok yurttaşımız olduğunu görüyor ve biliyoruz. Dayanışma ve yardımlaşmanın çok daha fazla önem kazandığı bu günlerde mübarek Ramazan ayının öğrettiği değerlere çok daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. Paylaşmak birlik ve beraberlik, merhamet, hoşgörü kılavuzumuz olacak. Bu zorlu günleri ancak israfı önleyerek, yurttaşlarımızın haklarını gözeterek, birbirimize destek olarak aşabiliriz.