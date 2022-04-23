Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMSAĞLIK
Toplumun Huzuru Tek Adama Emanet Edilemez
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Gündem - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Toplumun Huzuru Tek Adama Emanet Edilemez

İBB İnanç Masası, kültürel ve dini alanda hizmet veren sivil toplum örgütleri temsilcileri yayıncılar ile mütedeyyin kanaat nderlerini iftar davetinde buluşturdu. İftar proramında konuşan İmamoğlu, Toplumun refahına, huzuruna, geleceğine tek bir adam karar veremez dedi.

İMAM2

İBB İnanç Masası, kültürel ve dini alanda hizmet veren sivil toplum örgütleri temsilcileri yayıncılar ile mütedeyyin kanaat nderlerini iftar davetinde buluşturdu. İftar proramında konuşan İmamoğlu, Toplumun refahına, huzuruna, geleceğine tek bir adam karar veremez dedi.

eccf13b5-6a2d-4e19-9b7f-f191a1424b56

DAYANIŞMA DUYGUSUNU YİTİRDİK

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, programda yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Toplum olarak ayrışmaya değil, aynı sofrada buluşmaya ihtiyacımız var. bugün hep birlikte, milletçe en çok ihtiyaç duyduğumuz ve ne yazık ki kaybettiğimiz konulardan biri de işte bu danışma, tartışma, istişare etme, bir arada düşünme, ortak akıl üretme kültürü ve anlayışıdır. Toplumun refahını, huzurunu, geleceğini, yönetimi tek bir akla, tek bir söze asla emanet edemeyiz.

300c3380-2ea3-476f-90b3-d039c547c8f4

RAMAZAN AYININ ÖĞRETTİĞİ DEĞERLERE TUTUNMAK

 Son günlerde ülke olarak ekonomik anlamda zor günlerden geçiyoruz. Gıdaya erişmekte bile zorlanan bir çok yurttaşımız olduğunu görüyor ve biliyoruz. Dayanışma ve yardımlaşmanın çok daha fazla önem kazandığı bu günlerde mübarek Ramazan ayının öğrettiği değerlere çok daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. Paylaşmak birlik ve beraberlik, merhamet, hoşgörü kılavuzumuz olacak. Bu zorlu günleri ancak israfı önleyerek, yurttaşlarımızın haklarını gözeterek, birbirimize destek olarak aşabiliriz.

8c0056ae-a379-448c-a123-7bac43f439e0


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
İstanbul'da Bisiklet Yolları Artıyor
İmamoğlu'nun Yardım Tırları Mültecilere Ulaştı
Fantastik Canavarlar: Dumbledore'un Sırları
Türkiye'ye 1.5 Milyon Afgan Geldi
Rock Dog 2 Vizyona Giriyor
Bir Viking Efsanesi KUZEYLİ
Gazeteciler Cemiyeti Olcayto İle Devam Edecek
Minik Yazılımcılar İstanbul'un Yapılarını Yeniden Modelledi
Toplumun Huzuru Tek Adama Emanet Edilemez
-
Çok Okunanlar
Dostları, Nevzat Yalçıntaş Hoca'yı Ramazanda'da Yadettiler
Dostları, Nevzat Yalçıntaş Hoca'yı Ramazanda'da Yadettiler
İstanbul'un Altını 10 Tane Köstebek Kazıyor
İstanbul'un Altını 10 Tane Köstebek Kazıyor
İtibar Suikasti mi? Yapıldı
İtibar Suikasti mi? Yapıldı
Yavuz Sultan Selim, TANRININ GÖLGESİ
Yavuz Sultan Selim, TANRININ GÖLGESİ
Kalbimizi Tehdit Eden 9 Kötü Alışkanlık
Kalbimizi Tehdit Eden 9 Kötü Alışkanlık
 Uluslararası festivaller İstanbul'a geri dönüyor
 Uluslararası festivaller İstanbul'a geri dönüyor
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Saunada hayatını kaybeden iş kadını ebediyete uğurlandı
Saunada hayatını kaybeden iş kadını ebediyete uğurlandı
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Son Haberler
İstanbul'da Bisiklet Yolları Artıyor
İstanbul'da Bisiklet Yolları Artıyor
İmamoğlu'nun Yardım Tırları Mültecilere Ulaştı
İmamoğlu'nun Yardım Tırları Mültecilere Ulaştı
Fantastik Canavarlar: Dumbledore'un Sırları
Fantastik Canavarlar: Dumbledore'un Sırları
Türkiye'ye 1.5 Milyon Afgan Geldi
Türkiye'ye 1.5 Milyon Afgan Geldi
Rock Dog 2 Vizyona Giriyor
Rock Dog 2 Vizyona Giriyor
Bir Viking Efsanesi KUZEYLİ
Bir Viking Efsanesi KUZEYLİ
Gazeteciler Cemiyeti Olcayto İle Devam Edecek
Gazeteciler Cemiyeti Olcayto İle Devam Edecek
Minik Yazılımcılar İstanbul'un Yapılarını Yeniden Modelledi
Minik Yazılımcılar İstanbul'un Yapılarını Yeniden Modelledi
Toplumun Huzuru Tek Adama Emanet Edilemez
Toplumun Huzuru Tek Adama Emanet Edilemez
İHBİR Kazım Taycı ile Şaha Kalkacak
İHBİR Kazım Taycı ile Şaha Kalkacak
Şam ile Görüşmeleri Başlatıyoruz
Şam ile Görüşmeleri Başlatıyoruz
Bayram İkramiyesi'ne Zam Yok
Bayram İkramiyesi'ne Zam Yok

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Sağlık Kadın Asayiş Turizm Astroloji