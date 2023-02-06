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Tiyatrokare Programlarını İptal Etti.
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Magazin - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Tiyatrokare Programlarını İptal Etti.

Kahramanmaraş'ta bu sabah yaşanan ve 10 vilayetimizi etkileyen 7.7 şiddetinde deprem ve yüksek sayıda can kaybı yüzünden Türkiye genelinde yapılması planlanan kültür ve sanat etkinlikleri iptal edilmeye başlandı. Bu sezonun başarılı ekiplerinden Tİyatrokare grubu Yurt genelindeki turne programlarını iptal etti.

Kahramanmaraş'ta bu sabah yaşanan ve 10 vilayetimizi etki altına alan 7.7 şiddetinde deprem ve yüksek sayıda can kaybı yüzünden Türkiye genelinde yapılması planlanan kültür ve sanat etkinlikleri iptal edilmeye başlandı. Bu sezonun başarılı ekiplerinden Tİyatrokare grubu Yurt genelindeki turne programlarını iptal etti. 

TİYATROKARE OYUNLARINI İPTAL ETTİ

Sahnelediği oyunlarla salonları dolduran başarılı tiyatro ekibi Tiyatrokare grubu bu ay içinde gerçekleştireceği tiyatro turnesini ve oyunları iptal etti. Tiyatrokare Halkla İlişkiler Müdürü Muhsin Kayar, tarafından yapılan duyuruda şu ifadeler yer aldı:

"Başımız sağolsun, güzel ülkemizin her köşesindeki acılı insalara geçmiş olsun, yaralılar şifa bulsun, göçük altındaki insanlarımıza bir an önce kavuşalım."

"Bu acılı günde bu akşamki @senmakastiyatro ve 7 Şubat Ahududu İzmir oyunlarımız, 10, 11,12,13,14 Şubat Hatay, İskenderun, Adana, Mersin, Kayseri, @agaclarayaktaolurofficial turnemiz ertelenmiştir."

"Ayrıntılı bilgi için takipte kalın ya da bilet aldığınız kanallarla iletişim kurun Lütfen whatsapp 0554 8834986 "

 


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