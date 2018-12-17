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Teröristlerin 5 odalı sığınağı imha edildi
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Asayiş - - Editör: Özge KESİCİ

Teröristlerin 5 odalı sığınağı imha edildi

Bingöl kırsalında terör örgütü PKK'lı teröristlerin kış üstlenmesi için hazırladığı gıda dolu ve televizyonlu 5 odalı sığınak jandarma timleri tarafından imha edildi.

Bingöl Valiliği, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Özel Harekat Timleri tarafından, Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında, operasyon yapıldığını ve kış üslenmesi için hazırlanan 5 odalı sığınağın bulunduğunu bildirdi.
Valilik bulunup imha edilen 5 odalı sığınak içerisinde, 2 el bombası, 9 adet büyük tüp, 4 adet küçük tüp, 500 kilogram gıda, 1 adet tv, 1 adet uydu alıcısı,100 adet pil,1 adet akü,2 adet ocak, muhtelif giyim ve yaşam Malzemesi, çok sayıda örgütsel kitap ve doküman ele geçirildiğini açıkladı. 

Açıklamanın devamında, bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, bölücü terör örgütü ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü aktarıldı.  


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