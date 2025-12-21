Dolar
YouTube'da Erişim Sorunu Yaşandı

YouTube’da Erişim Sorunu Yaşandı

Yayınlanma
14
YouTube’da Erişim Sorunu Yaşandı
Okunma Süresi: 2 dk

Cuma günü, Alphabet’in sahibi olduğu YouTube platformunda geniş çaplı bir hizmet kesintisi gerçekleşti. Kullanıcıların büyük bir kısmı, platforma erişim sağlamakta zorluk çekti. İnternet hizmetlerini izleyen Downdetector verilerine göre, on binlerce kişi bu kesintiden etkilendi. Hızla artan kesinti bildirimleri, kullanıcıların sorunları paylaşma çabasıyla kısa sürede binlerce kayda ulaştı.

Kesinti Detayları ve Kullanıcı Şikayetleri

Kesintinin yaşandığı yaklaşık 30 dakikalık süre zarfında, 11 binden fazla hata bildirimi yapıldı. Kullanıcılar, videolara erişemediklerini ve içerik yüklemeye çalışırken sıkça hata mesajları aldıklarını ifade ettiler. Sorunun yalnızca YouTube’un ana video platformunu değil, aynı zamanda bazı bağlantılı hizmetleri de etkilediği belirtildi. Downdetector verileri, erişim sorunlarının özellikle büyük şehirlerde yoğunlaştığını ortaya koydu.

Resmi Açıklama Bekleniyor

Alphabet tarafından kesintinin nedeni ve sorunun ne zaman çözüleceği hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bu durum, kullanıcılar arasında belirsizlik yaratırken, YouTube’un dünya genelindeki 2 milyardan fazla aktif kullanıcısı için önemli bir erişim kaybı anlamına geliyor. Aylık olarak büyük bir reklam geliri kaynağı olan YouTube, aynı zamanda küresel ölçekte kritik bir içerik dağıtım platformu olarak da öne çıkıyor. Kesintinin, kullanıcıların yoğun şekilde platformu kullandığı bir hafta sonu öncesine denk gelmesi dikkat çekici bir durum olarak değerlendiriliyor.

