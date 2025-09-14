Yeni Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kuruluyor

Türkiye, teknoloji ve inovasyon alanındaki yatırımlarını artırarak ekonomik büyümeyi desteklemeyi hedefliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bu bağlamda önemli bir gelişmeyi duyurarak İstanbul, Alanya ve Amasya'da üç yeni teknoloji geliştirme bölgesinin kurulacağını açıkladı. Bu yeni teknoparkların açılması ile birlikte Türkiye genelindeki teknopark sayısı 113'e ulaşacak.

Yeni Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Detayları

Bakan Kacır, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte İstanbul Finans ve Teknoloji Üssü, Alanya Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve Amasya Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin kuruluş kararının alındığını belirtti. Bu gelişme, Türkiye’nin teknoloji ekosistemine önemli bir katkı sağlayacak. Kacır, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Yeni teknoparklarımız teknoloji ve yenilik dünyamıza hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

İnovasyon ve Girişimcilik Desteklenecek

Yeni kurulan bölgelerin, ülke genelinde yaklaşık 12 bin teknoloji girişiminin yer aldığı bir ortamda faaliyet göstereceği düşünülüyor. Bu teknoparklar, girişimcilerin ve araştırmacıların yenilikçi projelerini geliştirmeleri için gerekli altyapıyı ve desteği sağlamayı amaçlıyor. Türkiye, bu tür yatırımlarla inovasyon odaklı kalkınmayı desteklemeyi ve teknoloji alanında uluslararası arenada rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.

Teknoparkların Ekonomik Katkısı

Teknoloji geliştirme bölgeleri, yalnızca girişimcilere değil, aynı zamanda yerel ekonomilere de önemli faydalar sağlıyor. Bu bölgelerde faaliyet gösteren şirketler, istihdam sağlamanın yanı sıra, yüksek katma değerli ürün ve hizmetler sunarak ülkenin ekonomik büyümesine katkıda bulunuyor. Türkiye, bu yeni teknoparklarla birlikte, Ar-Ge ve inovasyon alanında daha fazla ilerleme kaydetmeyi umuyor.

Yeni teknoloji geliştirme bölgelerinin kuruluşu, Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon ekosistemine yönelik kararlılığını gösteriyor. Bu hamle, ülkenin gelecekteki ekonomik büyüme hedeflerine ulaşmasında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.