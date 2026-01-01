Dolar
Xiaomi, Yeni 140W Masaüstü Şarj İstasyonunu Tanıttı

Xiaomi, Yeni 140W Masaüstü Şarj İstasyonunu Tanıttı

Yayınlanma
14
Xiaomi, Yeni 140W Masaüstü Şarj İstasyonunu Tanıttı
Okunma Süresi: 2 dk

Çin merkezli teknoloji şirketi Xiaomi, geniş ürün yelpazesine bir yenisini ekleyerek kullanıcıların dikkatini çekmeyi başardı. Şirket, kablo karmaşasını ortadan kaldırmayı hedefleyen Xiaomi Masaüstü Şarj İstasyonu 140W modelini resmi olarak tanıttı. Bu yeni şarj istasyonu, birden fazla elektronik cihaz kullanan kullanıcılar için pratik bir çözüm sunuyor ve hem geleneksel priz ihtiyacını hem de hızlı şarj gereksinimini tek bir noktada bir araya getiriyor.

Yeni Şarj İstasyonunun Özellikleri

Xiaomi Masaüstü Şarj İstasyonu, minimalist ve kompakt tasarımı sayesinde çalışma alanında fazla yer kaplamadan tüm güç ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyor. Cihazın üzerinde toplamda dört adet AC priz çıkışı bulunuyor. Ayrıca, modern cihazlar için iki adet USB-C ve iki adet USB-A bağlantı noktası da mevcut. Bu sayede, kullanıcılar farklı cihazlarını aynı anda şarj edebilme imkanına sahip oluyorlar.

Performans açısından da dikkat çeken bu yeni ürün, USB-C1 ve USB-C2 portları kullanıldığında 140W’a kadar güç çıkışı sağlayabiliyor. Bu özellik, M5 MacBook Pro veya yüksek performanslı Windows dizüstü bilgisayarlarının hızlı bir şekilde şarj edilmesine olanak tanıyor. Cihaz, Xiaomi’nin özel hızlı şarj profillerini 100W, 90W, 67W ve 33W gibi değerlerle destekliyor. Ek olarak, ürün üzerindeki optimize edilmiş USB-A portu, akıllı saatler ve kablosuz kulaklıklar gibi düşük akım gerektiren cihazlar için tasarlanmış.

Akıllı Güç Yönetimi ve Güvenlik Özellikleri

Xiaomi’nin yeni şarj istasyonu, entegre akıllı güç yönetimi çipi sayesinde, yüksek şarj gücünü portlar arasında dinamik olarak dağıtabiliyor. Cihaza yeni bir bağlantı yapıldığında veya mevcut bir cihaz çıkarıldığında, sistem mevcut gücü anlık olarak optimize ediyor. Güvenlik standartları da göz önünde bulundurularak, aşırı voltaj, kısa devre, aşırı ısınma ve aşırı akım koruması gibi önlemler alınmış. Ayrıca, şık ve profesyonel bir tasarıma sahip olan ürün, kaymaz tabanı ile de kullanıcı konforunu artırıyor.

Satış Tarihi ve Fiyat Bilgisi

Xiaomi Masaüstü Şarj İstasyonu 140W, 7 Ocak tarihinde kitle fonlaması yoluyla satışa sunulacak. Ürünün tavsiye edilen perakende satış fiyatı 299 yuan (yaklaşık 42 dolar) olarak belirlenirken, erken satın alma fırsatından yararlanan kullanıcılar, cihazı 249 yuan (yaklaşık 36 dolar) karşılığında edinebilecekler. Türkiye’de bu ürünün satışa sunulup sunulmayacağı ise henüz netlik kazanmış değil.

