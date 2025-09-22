Dolar
Yeni iPhone 17 Serisinde Çizilme Sorunları Gündemde
Apple'ın merakla beklenen iPhone 17 serisi, piyasaya sürülmesinin üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen, bazı kullanıcıların yaşadığı çizilme ve aşınma sorunlarıyla dikkat çekiyor. Özellikle mavi iPhone 17 Pro ve uzay siyahı iPhone Air modellerinde gözlemlenen bu sorunlar, kullanıcılar arasında tartışmalara neden oldu. Cihazların estetik görünümlerinin zarar görmesi, performans açısından herhangi bir olumsuz etki yaratmasa da, kullanıcıların endişelerini artırıyor.

Çizilme Sorunlarının Belirginleşmesi

Bloomberg'in aktardığı bilgilere göre, mağazalarda sergilenen iPhone 17 serisi cihazları deneyen kullanıcılar, özellikle belirli renk seçeneklerinde belirgin çizikler ve aşınmalar ile karşılaştı. Sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüler, bu şikayetleri destekler nitelikte. Kullanıcılar, MagSafe şarj cihazı ile yapılan denemelerin ardından arka panelde ve kamera bölümünde izler bıraktığını gözlemledi. Bazı kullanıcılar, cihazın dayanıklılığı konusunda endişelerini dile getirirken, bu durum henüz satın alma aşamasına gelmeyen potansiyel alıcıların da dikkatini çekti.

Testler ve Kullanıcı Geri Bildirimleri

Teknoloji dünyasında tanınan YouTuber JerryRigEverything, iPhone 17 serisini dayanıklılık testine tabi tuttu. Bu testler sırasında, cihazların jilet, bozuk para ve anahtar gibi gündelik nesnelerle çizilmeye karşı ne kadar dayanıklı olduğu değerlendirildi. iPhone 17 Pro'nun arka kamera muhafazasının kenarlarının, anotlama işleminden kaynaklı olarak çizilmeye karşı zayıf bir nokta olduğu vurgulandı. Test sırasında, mavi versiyonun kamera çıkıntısı ve arka panelinde kasten yapılan işaretlemeler, ilk bakışta belirgin çizgiler oluşturdu, ancak yüzey silindiğinde izlerin büyük ölçüde kaybolduğu gözlemlendi.

Malzeme Değişikliği ve Etkileri

Bu dayanıklılık tartışmalarının arkasında yatan temel faktör ise kullanılan malzeme tercihi olarak öne çıkıyor. Apple, önceki yılın titanyum kasalı iPhone 16 Pro serisinden farklı olarak, iPhone 17 Pro'da alüminyum malzemeye geri döndü. Alüminyum, titanyuma kıyasla çizilmeye ve iz bırakmaya daha yatkın bir malzeme olarak biliniyor. Ancak, uzmanlar tarafından yapılan açıklamalara göre, söz konusu çizilmelerin yalnızca kozmetik düzeyde olduğu ve cihazın performansını etkilemediği belirtiliyor. Ayrıca, iPhone kullanıcılarının çoğunun günlük kullanımda kılıf tercih ettiği göz önüne alındığında, bu tür izlerle karşılaşma olasılığı azalıyor.

Apple cephesinden ise bu konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kullanıcıların yaşadığı sorunların çözümü ve malzeme seçimleri üzerine tartışmaların devam etmesi bekleniyor.

