Yemeden İçmeden iPhone 17 İçin: Hangi Ülkede Kaç Gün Çalışmak Gerekiyor?

Apple'ın merakla beklenen yeni amiral gemisi iPhone 17'nin resmi satışları bugün itibarıyla başlamış bulunuyor. Ön siparişlerde elde ettiği yüksek talep ile dikkat çeken iPhone 17 serisi, farklı ülkelerdeki fiyatlarıyla da gündem yaratmış durumda. Tenscope'un verileri, iPhone 17'nin hangi ülkelerde ne kadar süre çalışarak alınabileceğini ortaya koyarken, Türkiye, en pahalı satış fiyatına sahip ülke olarak öne çıkıyor. Bu durum, iPhone 17'yi edinmek isteyen tüketicilerin çalışma sürelerini etkilemektedir.

Çalışma Günleriyle iPhone 17'ye Erişim

Tenscope'un verilerine göre, iPhone 17'nin standart modelini almak için en fazla çalışması gereken ülke Hindistan olarak belirlenmiştir. Hindistan'da, bir bireyin iPhone 17'yi alabilmesi için yaklaşık 1602 gün çalışması gerekmektedir. Bu durum, ülkenin ekonomik koşulları ve ortalama gelir düzeyiyle doğrudan bağlantılıdır.

Filipinler, 1013 gün ile ikinci sırada yer alırken, Vietnam'da bu süre 994 gün olarak hesaplanmıştır. Türkiye ise 895 günlük çalışma süresiyle, iPhone 17'nin en pahalı satıldığı ülke konumundadır. Bu durum, Türkiye'deki tüketicilerin akıllı telefon almak için daha fazla çaba göstermesi gerektiğini göstermektedir.

Diğer Ülkelerdeki Durum

iPhone 17'yi almak için gereken çalışma günleri, diğer ülkelerde de farklılık göstermektedir. Brezilya'da 776 gün, Tayland'da 617 gün ve Malezya'da 458 gün çalışmak gerekmektedir. Şili, 329 gün ile dikkat çekerken, Macaristan'da bu süre 271 gün olarak hesaplanmıştır. Portekiz, 241 gün ile bir diğer örnek oluşturmaktadır.

Polonya, Çek Cumhuriyeti, İspanya ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerde ise iPhone 17 için gereken çalışma süreleri sırasıyla 171, 121, 91 ve 81 gün olarak belirlenmiştir. Avrupa'nın bazı ülkelerinde ise bu süreler daha da kısalmaktadır; İtalya, Singapur ve Yeni Zelanda'da 81, 81 ve 71 gün çalışmak yeterli olurken, İngiltere'de bu süre 79 gündür.

İsveç, Fransa gibi diğer gelişmiş ülkelerde ise iPhone 17'yi almak için gereken çalışma süreleri 62 ve 61 gün olarak belirlenmiştir. Kanada, Almanya, İrlanda, Finlandiya, Avusturya ve Avustralya gibi ülkelerde ise bu süre 52 gün olarak hesaplanmıştır. Norveç, Hollanda, Danimarka, Belçika ve ABD'de ise 42 gün çalışarak iPhone 17'ye sahip olunabilmektedir. İsviçre ve Lüksemburg'da ise bu süre yalnızca 30 günle sınırlıdır.

Apple'ın iPhone 17 serisi, dünya genelinde farklı ekonomik koşullar altında satışa sunulurken, tüketicilerin bu yeni amiral gemisini edinme süreci ülkeden ülkeye değişiklik göstermektedir. Satışların başlamasıyla birlikte, tüketicilerin iPhone 17'ye olan ilgisi ve beklentileri de artmıştır.