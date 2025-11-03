Yapay Zekanın Bedeli Ağır Olacak: Akıllı Telefonlara Zam Yolda

Yapay zeka sistemlerine yönelik artan küresel talep, sadece veri merkezlerini değil, günlük kullandığımız tüketici elektroniğini de doğrudan etkilemeye başladı. Yeni raporlara göre, yapay zekanın yükselişiyle birlikte akıllı telefon fiyatlarında ciddi artışlar yaşanacak. Sektör devleri Samsung ve Xiaomi, maliyet baskısı nedeniyle yeni nesil telefonlarına zam yapmaya hazırlanıyor.

Çip Kıtlığı Geri Dönüyor, Bu Kez Sebep AI

Yüksek bant genişlikli bellek (HBM) ve özel yapay zeka çiplerine yönelik talep, piyasadaki standart bellek (DRAM) tedarikini kısıtlıyor. HBM üretiminin karmaşık ve pahalı olması nedeniyle çip üreticileri bu alana yönelirken, telefonlarda kullanılan klasik bellek çipleri ikinci plana atılıyor. Bu da telefon üretim maliyetlerini yukarı çekiyor.

Tıpkı 2020’de COVID-19 nedeniyle yaşanan çip krizinde olduğu gibi, bu kez de fiyatların hızla yükseleceği öngörülüyor. Ancak bu defa krizin kaynağı salgın değil; yapay zekanın bilgi işlem gücüne olan doymak bilmez ihtiyacı.

Samsung ve Xiaomi'den İlk Sinyaller Geldi

Güney Kore merkezli raporlara göre, Samsung’un yeni nesil modellerinde cihaz üzerinde çalışacak yapay zeka uygulamaları için daha yüksek bellek kapasitesine ihtiyaç duyulacak. Bu da doğrudan fiyatlara yansıyacak.

Xiaomi ise Reuters’a yaptığı açıklamada, bellek yongalarının üretim maliyetlerindeki artışın "beklentilerin çok üzerinde" olduğunu belirtti ve yeni ürün fiyatlarına bu artışın yansıdığını kabul etti.

Fiyat Artışları Kalıcı Olabilir

Uzmanlara göre bu fiyat dalgası geçici değil. Artan maliyetler ve yapay zeka destekli donanım ihtiyacı, yeni akıllı telefon modellerinde kalıcı fiyat artışlarının habercisi. AI entegrasyonunun telefonlar için artık bir lüks değil, zorunluluk haline gelmesi de üreticileri bu değişime zorluyor.