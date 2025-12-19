Dolar
Haberin Gündemi Magazin İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonunda Ünlü İsimler Gözaltına Alındı

İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonunda Ünlü İsimler Gözaltına Alındı

Yayınlanma
14
İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonunda Ünlü İsimler Gözaltına Alındı
Okunma Süresi: 2 dk

İstanbul'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonları çerçevesinde, aralarında ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu'nun da bulunduğu sekiz kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen bu operasyon, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı geniş çaplı bir soruşturma kapsamında gerçekleşti.

Gözaltına Alınan İsimler ve Suçlamalar

Operasyon sırasında, ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu'nun yanı sıra Eser Küçükerol ve İsmail Ahmet Akçay gibi isimler de gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında, şüphelilerin çeşitli suçlamalarla karşı karşıya kaldığı öğrenildi. Eser Küçükerol ve İsmail Ahmet Akçay, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti (TCK 188) suçlamasıyla, Saadet Ezgi Eyüboğlu ise Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Alma, Kabul Etme veya Bulundurma (TCK 191) suçlamasıyla gözaltında bulunuyor. Ayrıca, Yiğit Macit, Mehmet Ali Gül, Gizem Türedi ve Mehmet Güçlü, Fuhuşa Teşvik ve Aracılık Etme (TCK 227) suçlarıyla işlem görürken, Saim Macit hakkında da 6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefet suçlaması yapıldı.

Operasyonda Ele Geçirilen Malzemeler

Yapılan aramalar sonucunda, şüphelilere ait adreslerde çeşitli uyuşturucu maddeler ile silahlar ele geçirildi. Operasyon sırasında 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatlı tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 16 kurusıkı fişeği, 3 tabanca fişeği, 111 kapsül Lyrica, 4 parça kristal formda uyuşturucu madde, uyuşturucu madde içerebileceği değerlendirilen 51 kartuş kutu, 5 adet likit uyuşturucu madde ve çok sayıda uyuşturucu kullanma aparatı ve öğütücü bulundu.

Önceki Operasyonlar ve Gözaltılar

Bu operasyon, daha önce gerçekleştirilen uyuşturucu soruşturmalarının bir parçası olarak dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde şarkıcı Aleyna Tilki, oyuncu İrem Sak ve sosyal medya fenomeni Danla Biliç ile Mümine Senna Yıldız'ın da gözaltına alındığı bildirilmişti. Şarkıcı Yusuf Güney ve oyuncu Melisa Döngel ile Cihan Şensözlü ise adreslerinde bulunamamıştı. Yurtdışında bulunan Mert Vidinli, Şeyma Subaşı ve manken Şevval Şahin hakkında yakalama kararı çıkarıldığı da gelen bilgiler arasında yer alıyor.

