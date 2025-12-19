Medya ve menajerlik alanında önemli bir figür olan Eser Gökhan Küçükerol, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleştirilen bir uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Bu gelişme, Küçükerol'un kim olduğu ve gözaltı sürecinin sebepleri hakkında birçok soruyu beraberinde getirdi.

Eser Gökhan Küçükerol Kimdir?

10 Nisan doğumlu olan Eser Gökhan Küçükerol, İstanbul'da yaşamaktadır. "Bemanagement" isimli menajerlik şirketinin sahibi olan Küçükerol, üniversite eğitimini Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü'nde tamamladı. 2008 yılında mezun olduktan sonra iş hayatına işletmecilik alanında adım atmıştır. 2013 yılında BeStyle Magazine ile medya sektörüne giriş yapan Küçükerol, 2017 yılında kurduğu BeManagement şirketi ile birçok ünlü ismin kariyer yönetiminde etkili olmuştur. Şirketi aracılığıyla oyuncu ve sunuculara profesyonel temsil hizmetleri sunarak sektörde kendine sağlam bir yer edinmiştir.

Eser Gökhan Küçükerol Neden Gözaltına Alındı?

Eser Küçükerol, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçlamasıyla gözaltına alınmıştır. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bu soruşturma, medya ve eğlence sektöründeki bazı isimlerin karıştığı uyuşturucu olaylarını kapsamaktadır. Bu bağlamda, Küçükerol'un gözaltı süreci, sektör içerisindeki diğer gelişmelerle birlikte dikkatle takip edilmektedir. Ünlü menajerin durumu, hem kamuoyunda hem de medya dünyasında geniş yankı bulmuştur.