Yapay Zeka İle Canlanan Pompeiopolis Antik Kenti'nin Tarihi

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yer alan Pompeiopolis Antik Kenti, yapay zeka teknolojisi ile yeniden hayat buldu. Taşköprü Belediyesi tarafından gerçekleştirilen bu yenilikçi proje, antik kentin 2 bin yıllık geçmişini modern bir bakış açısıyla gün yüzüne çıkararak, Karadeniz turizmine önemli bir katkı sağlamayı amaçlıyor.

Pompeiopolis Antik Kenti ve Tarihî Önemi

Pompeiopolis, Roma döneminde Anadolu'nun en büyük kentlerinden biri olarak biliniyor ve Paflagonya Eyalet Merkezi olarak önemli bir rol oynamıştır. Günümüzde devam eden kazı çalışmaları, antik kentin tarihi dokusunu gün ışığına çıkarmaya yönelik çabaları sürdürmektedir. Kazılar, Karabük Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mevlüt Eliüşük başkanlığında yürütülmekte olup, bu yıl yapılan çalışmalarda martyrion olarak değerlendirilen bir yapıya ulaşılmıştır.

Yapay Zeka Destekli Tanıtım Filmi

Taşköprü Belediyesi, Pompeiopolis’un tarihi ve kültürel mirasını tanıtmak amacıyla yapay zeka destekli bir tanıtım filmi hazırlamıştır. Bu film, antik kentin geçmişe uzanan ihtişamını ve tarihsel serüvenini, arkeolojik verilerle zenginleştirerek güncel izleyicilere sunmayı hedeflemektedir. Yapay zeka algoritmaları kullanılarak elde edilen görüntüler, kentin tarihî dönemlerini en doğru şekilde yansıtmayı amaçlamaktadır.

Belediye Başkanı Hüseyin Arslan'ın Açıklamaları

Antik kentteki kazı çalışmalarını yerinde inceleyen Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, bu projelerin önemine vurgu yaparak, "Kazı çalışmalarımız 2006 yılından bu yana devam ediyor. Son yıllarda elde edilen verilerle bu çalışmalar hız kazandı. Pompeiopolis, Paflagonya’ya başkentlik yapmış bir yer ve burada çok değerli eserler bulunmaktadır" dedi. Arslan, antik kentin tanıtımı için yapılan yapay zeka çalışmalarının büyük ilgi gördüğünü ve bu projelerin devam edeceğini belirtti.

Pompeiopolis Film Festivali ve Gelecek Projeler

Başkan Arslan, Pompeiopolis Film Festivali düzenleme niyetlerinden de bahsetti. Festivalin, hem yerel hem de uluslararası düzeyde ilgi çekmesi planlanıyor. "Yabancı filmlerin bu yarışmaya katılmasını sağlamak, Pompeiopolis'in tanınırlığını artıracak" şeklinde konuştu. Ayrıca, yürüyüş yollarının oluşturulması ve sunum merkezinin müze niteliği kazanması gibi projelerin de hedeflendiği ifade edildi.

Sonuç olarak, Pompeiopolis Antik Kenti'nin tarihi mirasını gün yüzüne çıkarmak ve bu değerleri korumak amacıyla yürütülen projeler, bölgenin turizm potansiyelini artırmak için önemli bir fırsat sunmaktadır. Taşköprü Belediyesi’nin girişimleri, hem yerel halk hem de ziyaretçiler için yeni olanaklar yaratmayı hedeflemektedir.