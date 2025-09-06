Yandex Türkiye’den Altyapı Yatırımı: Yerel Sunucular Devreye Alındı

Yandex Türkiye, yeni yerel sunucu altyapısını devreye alarak hizmet dayanıklılığını ve performansını artırmayı hedefliyor. Türkiye içerisinde gerçekleştirilen veri işleme ile kullanıcılar, Yandex servislerine daha hızlı, güvenilir ve kesintisiz erişim imkanı bulacaklar.

Yeni Altyapının Avantajları

Yandex Türkiye’nin kurduğu yeni sunucu ağı, hizmet sürekliliği açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Özellikle ani ve yoğun talep artışlarının yaşandığı dönemlerde yüksek erişilebilirlik ve hızlı yanıt süreleri sağlamak amacıyla tasarlanmış olan bu altyapı, kullanıcı deneyimini önemli ölçüde iyileştirecek. Örnek vermek gerekirse, 4 Eylül 2025 tarihinde Yandex arama motorunda meydana gelen olağanüstü trafik artışı, kullanıcıların yandex.com.tr üzerinden gerçekleştirdiği aramaların saat 10.20’de ortalamanın beş katına çıkmasına yol açtı. Bu yoğunluk, mobil ve masaüstü cihazlar üzerinden yaklaşık bir saat boyunca sürdü.

Yerel Altyapının Önemi

Yandex Türkiye Genel Müdürü ve Yandex Search International CEO’su Alexander Popovskiy, yerel altyapının dijital dünyadaki önemine dikkat çekti. Popovskiy, “Bu tür trafik dalgalanmaları günümüz dijital dünyasında sıkça karşılaşılan bir durum. Ancak, bu durum yerel altyapının gerekliliğini bir kez daha gözler önüne seriyor. Yeni sunucu ağımız, bu tür zorluklarla başa çıkmak üzere tasarlandı” ifadelerini kullandı.

Kullanıcı Verilerinin Güvenliği

Yeni sunucu altyapısı, halihazırda bazı yerel ağlarda aktif olarak hizmet vermekte. Yandex Türkiye, Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na (KVKK) kayıt sürecini başarıyla tamamlayarak, kullanıcı verilerinin en yüksek gizlilik ve güvenlik standartlarında işlendiğini garanti altına almıştı. Popovskiy, Türkiye’ye yönelik yaklaşımını şu sözlerle ifade etti: “Türkiye’ye sadık ve kararlı bir iş ortağı olmayı hedefliyoruz. Ülkeyi sadece bir pazar olarak görmekle kalmıyor, yerel ihtiyaçları derinlemesine anlamaya ve bu doğrultuda çözümler geliştirmeye odaklanıyoruz.”

Geleceğe Yatırım

Tüm ürün ve hizmetlerinin bu anlayışla geliştirildiğini belirten Popovskiy, gerçekleştirdikleri altyapı yatırımının yalnızca teknik bir adım olmadığını, aynı zamanda güvenilirlik, üstün performans ve her koşulda kullanıcılarına olan taahhütlerinin somut bir göstergesi olduğunu vurguladı. Bu yeni altyapı ile Yandex Türkiye, kullanıcı deneyimini daha da ileri taşımayı amaçlıyor.