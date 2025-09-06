Dolar
41,2421 %0,44
Euro
48,3440 %0,72
Gram Altın
4.756,89 % 1,39
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Teknoloji Yandex Türkiye’den Altyapı Yatırımı: Yerel Sunucular Devreye Alındı

Yandex Türkiye’den Altyapı Yatırımı: Yerel Sunucular Devreye Alındı

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Yandex Türkiye’den Altyapı Yatırımı: Yerel Sunucular Devreye Alındı
Okunma Süresi: 2 dk

Yandex Türkiye, yeni yerel sunucu altyapısını devreye alarak hizmet dayanıklılığını ve performansını artırmayı hedefliyor. Türkiye içerisinde gerçekleştirilen veri işleme ile kullanıcılar, Yandex servislerine daha hızlı, güvenilir ve kesintisiz erişim imkanı bulacaklar.

Yeni Altyapının Avantajları

Yandex Türkiye’nin kurduğu yeni sunucu ağı, hizmet sürekliliği açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Özellikle ani ve yoğun talep artışlarının yaşandığı dönemlerde yüksek erişilebilirlik ve hızlı yanıt süreleri sağlamak amacıyla tasarlanmış olan bu altyapı, kullanıcı deneyimini önemli ölçüde iyileştirecek. Örnek vermek gerekirse, 4 Eylül 2025 tarihinde Yandex arama motorunda meydana gelen olağanüstü trafik artışı, kullanıcıların yandex.com.tr üzerinden gerçekleştirdiği aramaların saat 10.20’de ortalamanın beş katına çıkmasına yol açtı. Bu yoğunluk, mobil ve masaüstü cihazlar üzerinden yaklaşık bir saat boyunca sürdü.

Yerel Altyapının Önemi

Yandex Türkiye Genel Müdürü ve Yandex Search International CEO’su Alexander Popovskiy, yerel altyapının dijital dünyadaki önemine dikkat çekti. Popovskiy, “Bu tür trafik dalgalanmaları günümüz dijital dünyasında sıkça karşılaşılan bir durum. Ancak, bu durum yerel altyapının gerekliliğini bir kez daha gözler önüne seriyor. Yeni sunucu ağımız, bu tür zorluklarla başa çıkmak üzere tasarlandı” ifadelerini kullandı.

Kullanıcı Verilerinin Güvenliği

Yeni sunucu altyapısı, halihazırda bazı yerel ağlarda aktif olarak hizmet vermekte. Yandex Türkiye, Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na (KVKK) kayıt sürecini başarıyla tamamlayarak, kullanıcı verilerinin en yüksek gizlilik ve güvenlik standartlarında işlendiğini garanti altına almıştı. Popovskiy, Türkiye’ye yönelik yaklaşımını şu sözlerle ifade etti: “Türkiye’ye sadık ve kararlı bir iş ortağı olmayı hedefliyoruz. Ülkeyi sadece bir pazar olarak görmekle kalmıyor, yerel ihtiyaçları derinlemesine anlamaya ve bu doğrultuda çözümler geliştirmeye odaklanıyoruz.”

Geleceğe Yatırım

Tüm ürün ve hizmetlerinin bu anlayışla geliştirildiğini belirten Popovskiy, gerçekleştirdikleri altyapı yatırımının yalnızca teknik bir adım olmadığını, aynı zamanda güvenilirlik, üstün performans ve her koşulda kullanıcılarına olan taahhütlerinin somut bir göstergesi olduğunu vurguladı. Bu yeni altyapı ile Yandex Türkiye, kullanıcı deneyimini daha da ileri taşımayı amaçlıyor.

Trabzonspor, Ernest Muçi’yi Kadrosuna Kattı
Trabzonspor, Ernest Muçi’yi Kadrosuna Kattı
#Spor / 06 Eylül 2025
Bakan Bayraktar’dan Enerji Bağımsızlığı ve Güvenlik İçin Nükleer Vurgu
Bakan Bayraktar’dan Enerji Bağımsızlığı ve Güvenlik İçin Nükleer Vurgu
#Ekonomi / 06 Eylül 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Teknoloji
Üniversiteli Alperen'in Uçak Tutkusu; Balkondan Kuleye Hayali Peşinde
Üniversiteli Alperen'in Uçak Tutkusu; Balkondan Kuleye Hayali Peşinde
Teknoloji
Deckard’ın Gerçek Adı Ortaya Çıktı: İşte Steam Frame
Deckard’ın Gerçek Adı Ortaya Çıktı: İşte Steam Frame
Van'da Silahlı Saldırı: İki Kardeş Hayatını Kaybetti
Van'da Silahlı Saldırı: İki Kardeş Hayatını Kaybetti
Gönül Dağı Kadir Kimdir? Emrah Kaman Kimdir, Kaç Yaşında?
Gönül Dağı Kadir Kimdir? Emrah Kaman Kimdir, Kaç Yaşında?
DEM Parti'den Barış ve Demokrasi İçin Çalıştay
DEM Parti'den Barış ve Demokrasi İçin Çalıştay
Arzu Sabancı'ya Üçüncü Torun Müjdesi
Arzu Sabancı'ya Üçüncü Torun Müjdesi
Dünya Motokros Şampiyonası MXGP Sıralama Yarışları Afyonkarahisar'da Başladı
Dünya Motokros Şampiyonası MXGP Sıralama Yarışları Afyonkarahisar'da Başladı
Bakan Göktaş Duyurdu: Sosyal Konut Projesinde Gençlere Özel Kontenjan
Bakan Göktaş Duyurdu: Sosyal Konut Projesinde Gençlere Özel Kontenjan
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft