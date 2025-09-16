Xiaomi 17 Serisi Geliyor: Apple’a Doğrudan Rakip Olacak

Apple’ın iPhone 17 serisini tanıtmasının ardından dikkatler Xiaomi’ye çevrildi. Şirket, stratejik bir kararla “Xiaomi 16” modelini atlayarak doğrudan Xiaomi 17 serisine geçeceğini duyurdu.

Xiaomi Başkanı Lu Weibing, Weibo’daki açıklamasında bu adımın Apple ile doğrudan rekabet için atıldığını belirtti. Weibing, Xiaomi 17 serisinin markanın premium segmentteki en güçlü hamlesi olduğunu vurguladı.

Xiaomi 17 serisi; Xiaomi 17, 17 Pro ve 17 Pro Max olmak üzere üç modelle gelecek.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemci, 7.000 – 7.500 mAh batarya kapasitesi ve Leica imzalı 50 MP üçlü kamera sistemi dikkat çekiyor.

120 Hz LTPO OLED ekran, 100W kablolu – 50W kablosuz hızlı şarj desteği ve HyperOS 3.0 (Android 16 tabanlı) işletim sistemi ile çıkış yapacak.

Xiaomi 17 Pro Max’in, şirket tarihinin en güçlü telefonu olacağı ifade ediliyor.

Bu hamle, Xiaomi’nin Apple’ın iPhone 17 serisine karşı iddiasını artırırken, Çin pazarında yeniden yükselen Huawei liderliği ve Apple’ın ilk beş içinde kalması dikkat çekiyor.