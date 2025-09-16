Dolar
41,3314 %0,37
Euro
49,0397 %0,61
Gram Altın
4.896,60 % 0,08
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Teknoloji Xiaomi 17 Serisi Geliyor: Apple’a Doğrudan Rakip Olacak

Xiaomi 17 Serisi Geliyor: Apple’a Doğrudan Rakip Olacak

Xiaomi, yeni amiral gemisi serisinin ismini değiştirerek “16”yı atladı ve doğrudan Xiaomi 17 ile yola devam edeceğini duyurdu. Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemci, 7.500 mAh batarya ve Leica imzalı 50 MP kamera sistemiyle gelen yeni seri, Apple’ın iPhone 17’sine rakip olacak.

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Xiaomi 17 Serisi Geliyor: Apple’a Doğrudan Rakip Olacak
Okunma Süresi: 1 dk

Apple’ın iPhone 17 serisini tanıtmasının ardından dikkatler Xiaomi’ye çevrildi. Şirket, stratejik bir kararla “Xiaomi 16” modelini atlayarak doğrudan Xiaomi 17 serisine geçeceğini duyurdu.

Xiaomi Başkanı Lu Weibing, Weibo’daki açıklamasında bu adımın Apple ile doğrudan rekabet için atıldığını belirtti. Weibing, Xiaomi 17 serisinin markanın premium segmentteki en güçlü hamlesi olduğunu vurguladı.

Xiaomi 17 serisi; Xiaomi 17, 17 Pro ve 17 Pro Max olmak üzere üç modelle gelecek.
Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemci, 7.000 – 7.500 mAh batarya kapasitesi ve Leica imzalı 50 MP üçlü kamera sistemi dikkat çekiyor.
120 Hz LTPO OLED ekran, 100W kablolu – 50W kablosuz hızlı şarj desteği ve HyperOS 3.0 (Android 16 tabanlı) işletim sistemi ile çıkış yapacak.
Xiaomi 17 Pro Max’in, şirket tarihinin en güçlü telefonu olacağı ifade ediliyor.

Bu hamle, Xiaomi’nin Apple’ın iPhone 17 serisine karşı iddiasını artırırken, Çin pazarında yeniden yükselen Huawei liderliği ve Apple’ın ilk beş içinde kalması dikkat çekiyor.

#Xiaomi 17
#Xiaomi 17 Pro
#Xiaomi 17 Pro Max
#Xiaomi Yeni Telefon
#Xiaomi Apple Rekabeti
#İphone 17 Rakibi
#Snapdragon 8 Elite Gen 5
#Leica Kamera
#Xiaomi Batarya
#Xiaomi Hyperos 3.0
AUZEF 2025 Akademik Takvimi Yayınlandı
AUZEF 2025 Akademik Takvimi Yayınlandı
#Genel / 16 Eylül 2025
Athletic Bilbao-Arsenal Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?
Athletic Bilbao-Arsenal Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?
#Gündem / 16 Eylül 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Teknoloji
Japonya'da Seçimlerde Başarısız Olan Parti, Yapay Zeka ile Yeni Bir Döneme Girdi
Japonya'da Seçimlerde Başarısız Olan Parti, Yapay Zeka ile Yeni Bir Döneme Girdi
Teknoloji
Apple, iOS 26 Güncellemesini Yayınladı: Yenilikler ve Desteklenen Modeller
Apple, iOS 26 Güncellemesini Yayınladı: Yenilikler ve Desteklenen Modeller
Berk Ali Çatal, Gözleri KaraDeniz Dizisindeki Başarısıyla Prestijli Ödül Kazandı
Berk Ali Çatal, Gözleri KaraDeniz Dizisindeki Başarısıyla Prestijli Ödül Kazandı
Juan Mata Melbourne Victory ile Sözleşme İmzaladı
Juan Mata Melbourne Victory ile Sözleşme İmzaladı
ABD'de Perakende Satışlarda Ağustos Ayında Beklentilerin Üzerinde Artış
ABD'de Perakende Satışlarda Ağustos Ayında Beklentilerin Üzerinde Artış
İstanbul'da Al Hayrat Derneği'ne Operasyon
İstanbul'da Al Hayrat Derneği'ne Operasyon
Meryem Bekmez: Türkiye’nin Yürüyüş Branşındaki Parlayan Yıldızı
Meryem Bekmez: Türkiye’nin Yürüyüş Branşındaki Parlayan Yıldızı
TBMM Başkanı Kurtulmuş, KKTC'den Gelen Muhtarları Kabul Etti
TBMM Başkanı Kurtulmuş, KKTC'den Gelen Muhtarları Kabul Etti
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft