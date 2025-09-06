Üniversiteli Alperen'in Uçak Tutkusu; Balkondan Kuleye Hayali Peşinde

Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Pelitli Mahallesi'nde yaşayan 24 yaşındaki Alperen Yeni, çocukluğundan bu yana süregelen uçak tutkusunu fotoğrafçılık ve üniversite eğitimi ile birleştirerek sürdürüyor. Havalimanı çalışanı bir ailenin çocuğu olan Alperen, uçakları izlemeye ve fotoğraflamaya olan ilgisini, yaptığı çalışmalarla bir araya getiriyor.

Uçak Fotoğrafçılığına İlk Adımlar

Alperen Yeni, 7 yaşında simülatörlerle başlayan uçak merakını, zamanla gerçek uçakları izleme ve fotoğraf çekme tutkusuna dönüştürdü. 9 yaşında ailesinin hediye ettiği fotoğraf makinesi ile Trabzon Havalimanı'nın pistine bakan evinin balkonundan uçakları fotoğraflamaya başladı. Radar uygulamalarını takip ederek iniş ve kalkışlara dair görüntüler elde eden Yeni, kısa sürede kendi fotoğraf arşivini oluşturdu.

Eğitim Hayatındaki Değişim

Alperen'in uçak tutkusunun etkisi, eğitim hayatında da kendini gösterdi. Başlangıçta bilgisayar mühendisliği bölümünü tercih eden Yeni, sonunda hava trafik kontrolü programına yöneldi. Bu alanda kendini geliştirmek ve havacılıkla ilgili bir kariyer oluşturmak için kararını değiştirdi. "Uçakların sesi, inişleri ve kalkışları beni çok heyecanlandırıyor" diyen Alperen, bu tutkuyla gelecekte Trabzon Havalimanı'nda hava trafik kontrolörü olmayı hayal ediyor.

Uçak Fotoğrafçılığı ve Yaşanan Anılar

Alperen Yeni, uçak fotoğrafçılığına olan ilgisini ve bu alandaki deneyimlerini şöyle aktarıyor: "Uçak fotoğrafları çekmek için radar uygulamalarını kullanıyorum. Genellikle evimizin balkonundan çekim yapıyorum. Nadir görülen uçakları görüntülemek benim için çok önemli." İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde de çekimler gerçekleştiren Yeni, bu süreçte birçok ilginç anı biriktirdiğini ifade ediyor. "İstanbul Atatürk Havalimanı'nda bir uçağın kalkışını çekerken, başka bir uçağın pisti pas geçişini görüntülemiştim ve o anı asla unutamam," diyor.

Hava Trafik Kontrolü Hayali

Alperen Yeni, hava trafik kontrolü alanında kendini geliştirmeye devam ediyor. "Bu alanda sorumlu olmak, bana iyi hissettiriyor. İnen ve kalkan uçakların trafiğinden siz sorumlusunuz" şeklinde düşüncelerini dile getiriyor. Eğitimine İstanbul'da devam eden Alperen, önümüzdeki yıl mezun olmayı umuyor. Hayali, Trabzon Havalimanı'nda hava trafik kontrolörü olarak çalışmak ve bu tutkusunu profesyonel hayata taşımak.

Alperen'in uçaklara olan tutkusu, sadece bir hobi olmaktan çıkıp, kariyer hedeflerine dönüşmüş durumda. Bu tutku, onu hem eğitiminde hem de kişisel gelişiminde ileriye taşıyor ve havacılık dünyasına dair yeni kapılar açıyor.