Dolar
41,2755 %0,27
Euro
48,4698 %0,47
Gram Altın
4.823,54 % 1,43
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Teknoloji Türkiye'de Sosyal Medya Erişiminde Sorunlar Yaşanıyor

Türkiye'de Sosyal Medya Erişiminde Sorunlar Yaşanıyor

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Türkiye'de Sosyal Medya Erişiminde Sorunlar Yaşanıyor
Okunma Süresi: 2 dk

Türkiye'de Instagram, TikTok ve WhatsApp gibi popüler sosyal medya platformlarına erişimde önemli sorunlar yaşanıyor. Bu durum, İstanbul Valiliği'nin bazı ilçelerde eylem ve etkinlikleri yasaklamasının ardından ortaya çıktı. Erişim sorunları, sosyal medya kullanıcıları tarafından bildirilirken, uluslararası gözlem kuruluşları da bu durumu doğruladı.

İstanbul'daki Eylem Yasağı ve Erişim Problemleri

CHP'nin İstanbul il yönetiminin görevden uzaklaştırılması ve yerine kayyum atanmasına yönelik mahkeme kararına karşı halkın yapacağı eylemler, İstanbul Valiliği tarafından yasaklandı. 7 Eylül Pazar gününden itibaren dört gün boyunca altı ilçede bu yasaklar uygulandı. Bu yasakların ardından sosyal medya kullanıcıları, özellikle Instagram ve WhatsApp gibi platformlara erişimde sorunlarla karşılaştıklarını bildirmeye başladılar.

Netblocks ve Engelli Web'in Tespitleri

Uluslararası internet izleme kuruluşu Netblocks, Türkiye'deki sosyal medya platformlarına yönelik kısıtlamaları doğruladı. Yapılan açıklamada, belirli sosyal medya sitelerine erişimde ciddi sorunlar yaşandığı belirtilirken, Engelli Web girişimi de bant genişliğinin daraltıldığını açıkladı. Bu kısıtlamaların, kullanıcıların Instagram, YouTube, TikTok gibi sosyal medya platformlarına ve WhatsApp, Telegram, Signal gibi mesajlaşma uygulamalarına erişimini olumsuz etkilediği vurgulandı.

Bant Genişliği Daraltması ve Hukuki Çerçeve

Türkiye'de internet trafiğinin bant genişliğinin daraltılması, Ekim 2022'de yürürlüğe giren "dezenformasyon yasası" ile mümkün hale gelmişti. Bu yasa, sosyal medya platformlarına erişim kısıtlamalarının getirilmesini kolaylaştırıyor. Ancak hukukçular, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) bu uygulamasının hukuki bir dayanağı olmadığına dikkat çekiyor. Bant genişliği daraltması, internet kullanıcısının belirli sitelere erişimini yavaşlatıyor ve kullanıcılar bu platformlara erişim sağlamakta zorluk çekiyor.

VPN Kullanımı ve İnternet Erişimi

VPN (Sanal Özel Ağ) kullanımı, internet erişimindeki kısıtlamaları aşmak için sıklıkla tercih ediliyor. VPN, kullanıcıların cihazları ile başka bir bilgisayar arasında güvenli bir bağlantı kurarak internete erişim sağlamalarına olanak tanıyor. Bu yöntem, kullanıcıların kimliklerini ve internet aktivitelerini gizli tutmalarına yardımcı oluyor. Ancak bazı VPN hizmetleri, kullanıcı bilgilerini kaydedebildiğinden tam gizlilik sağlayamayabiliyor.

Türkiye'deki sosyal medya erişim sorunları, hem yerel hem de uluslararası düzeyde dikkat çekmeye devam ediyor. Kullanıcılar, sosyal medya platformlarına erişim kısıtlamaları ile karşılaşırken, yetkililerden henüz resmi bir açıklama yapılmamış olması, bu konudaki belirsizliği artırıyor.

#Hukuk
#Politika
#Teknoloji
Trabzonspor’un Yeni Kalecisi Andre Onana Geliyor
Trabzonspor’un Yeni Kalecisi Andre Onana Geliyor
#Spor / 08 Eylül 2025
Balık Tezgahları Dolup Taştı! Fiyatlar Daha da Düşecek
Balık Tezgahları Dolup Taştı! Fiyatlar Daha da Düşecek
#Ekonomi / 08 Eylül 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Teknoloji
Facebook’ta Erişim Sorunu: 8 Eylül 2025’te Türkiye’de Kullanıcılar Platforma Giremedi
Facebook’ta Erişim Sorunu: 8 Eylül 2025’te Türkiye’de Kullanıcılar Platforma Giremedi
Teknoloji
Togg, Avrupa Lansmanını Gerçekleştirerek Yapay Zeka Odaklı İnovasyonunu Artırıyor
Togg, Avrupa Lansmanını Gerçekleştirerek Yapay Zeka Odaklı İnovasyonunu Artırıyor
Üç Aylar 2025 Ne Zaman Başlayacak? Recep, Şaban ve Ramazan Tarihleri Belli Oldu
Üç Aylar 2025 Ne Zaman Başlayacak? Recep, Şaban ve Ramazan Tarihleri Belli Oldu
Gençlerbirliği’nden MHP Genel Başkanı Bahçeli’ye Ziyaret
Gençlerbirliği’nden MHP Genel Başkanı Bahçeli’ye Ziyaret
Başkentte Gök Gürültülü Sağanak Etkili Oldu
Başkentte Gök Gürültülü Sağanak Etkili Oldu
Beşiktaş’ın Yeni Transferi Cengiz Ünder Kimdir? Kaç Yaşında, Hangi Mevkide Oynuyor?
Beşiktaş’ın Yeni Transferi Cengiz Ünder Kimdir? Kaç Yaşında, Hangi Mevkide Oynuyor?
CHP, İstanbul İl Başkanlığı Binasını Kapatma Kararı Aldı
CHP, İstanbul İl Başkanlığı Binasını Kapatma Kararı Aldı
Gürsel Tekin’in Mal Varlığı ve Serveti Ne Kadar?
Gürsel Tekin’in Mal Varlığı ve Serveti Ne Kadar?
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft