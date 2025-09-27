Dolar
Trump'tan TikTok için kritik hamle: kararnameyi imzaladı, şirket ABD'de kalıyor!

Trump’tan TikTok için kritik hamle: kararnameyi imzaladı, şirket ABD'de kalıyor!

Trump’tan TikTok için kritik hamle: kararnameyi imzaladı, şirket ABD'de kalıyor!
ABD Başkanı Donald Trump, popüler sosyal medya platformu TikTok'un ülkedeki faaliyetlerini sürdürebilmesi için önemli bir kararname imzaladı. Bu yeni düzenleme, TikTok'un ulusal güvenlik endişelerini gidermesi ve ABD’li yatırımcıların kontrolüne geçmesi şartıyla geçerli olacak. Trump, bu adımın, Çin ile yapılan görüşmeler sonucunda alındığını ve TikTok’un geleceği için olumlu bir gelişme olduğunu vurguladı.

Yeni Ortaklık Yapısı ve Kontrol Değişikliği

İmzalanan kararname çerçevesinde, TikTok’un ABD’deki operasyonları artık Amerikan merkezli bir ortak girişim tarafından yönetilecek. Bu yapının çoğunluk hissesi Amerikalı yatırımcılara ait olacak ve ByteDance'in (TikTok'un ana şirketi) hisseleri yüzde 20’nin altında tutulacak. Böylece, TikTok’un algoritmaları, yazılım güncellemeleri ve veri depolama süreçleri ABD’li güvenlik ortaklarının denetimi altında gerçekleştirilecek. Ayrıca, Amerikalı kullanıcıların verileri yalnızca ABD merkezli bulut sistemlerinde saklanacak.

Önemli Yatırımcılar ve Projenin Geleceği

Trump, Oracle’ın bu yeni yapının güvenlik altyapısında kritik bir rol üstleneceğini belirtti. Ayrıca, Dell Technologies CEO’su Michael Dell ve medya mogülü Rupert Murdoch gibi tanınmış isimlerin de projeye dahil olduğunu ifade etti. Özel sermaye şirketi Silver Lake de bu yatırımcı konsorsiyumunun bir parçası olacak. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, TikTok’un piyasa değerinin yaklaşık 14 milyar dolar olduğunu ve bu anlaşmanın, Amerikalıların TikTok'u daha güvenli bir şekilde kullanabilmelerine olanak tanıyacağını dile getirdi.

Yasağın Gündemi ve Geçmişteki Ertelemeler

Geçtiğimiz yıl, Kongre tarafından kabul edilen yasa, TikTok’un yasaklanmasının önünü açan bir düzenleme ile gündeme gelmişti. Ana ortak ByteDance’in hisselerini devretmemesi durumunda uygulamanın ABD'de yasaklanması söz konusu olmuştu. Ancak Başkan Trump, göreve geldikten sonra bu yasağın uygulanmasını dört kez erteledi. Son olarak, Çin ile yapılan görüşmelerin ardından imzalanan yeni kararname ile birlikte TikTok’un ABD’deki geleceği yeniden şekillendi.

