Trump, TikTok Kararnamesini İmzaladı

ABD Başkanı Donald Trump, Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'un ABD'deki operasyonlarının, Amerikalı yatırımcılara devredilmesini sağlayan bir kararnamayı imzaladı. Bu karar, TikTok'un güvenlik standartlarını karşılayarak ülkedeki faaliyetlerine devam etmesini mümkün kılacak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kararnamenin Detayları

Oval Ofis'te gerçekleşen imza töreninde Trump, TikTok'un geleceği hakkında değerlendirmelerde bulundu. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile gerçekleştirdiği görüşmeyi anımsatan Trump, iki liderin TikTok ve diğer konular üzerinde verimli bir diyalog kurduğunu ifade etti. Trump, "Ona çok saygı duyuyorum. Umarım o da bana saygı duyuyordur. TikTok ve diğer konular hakkında konuştuk ve bize onay verdi," şeklinde konuştu.

Beyaz Saray tarafından açıklanan kararnamede, TikTok'un ABD'deki operasyonlarının yeni bir ortak girişim tarafından yürütüleceği belirtildi. Bu yeni yapının kontrolü, büyük ölçüde Amerikalı yatırımcılara ait olacak ve ByteDance'in payı yüzde 20'nin altında kalacak. Ayrıca, şirketin algoritmalarının, veri depolama süreçlerinin ve yazılım güncellemelerinin denetimi, yeni kurulacak yapının sorumluluğunda olacak.

ABD'li Yatırımcıların Rolü

Trump, Dell Technologies CEO'su Michael Dell, Fox yöneticisi Rupert Murdoch ve Oracle kurucusu Larry Ellison gibi "ABD'yi seven" birkaç yatırımcının projeye dahil olduğunu vurguladı. Özellikle Oracle’ın güvenlik konusundaki rolünün büyük olacağına dikkat çekti. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, TikTok'un ülkedeki faaliyetlerinin sürdürülmesi için Çin tarafında bazı dirençlerin olmasına rağmen, Amerikalıların veri gizliliğinin yasalar çerçevesinde korunması gerektiğini ifade etti. Vance, "Bu anlaşma, Amerikalıların TikTok'u geçmişte olduğundan daha güvenli bir şekilde kullanabileceği anlamına geliyor," şeklinde konuştu.

Veri Güvenliği ve Denetim

Kararnamede, Amerikalı kullanıcıların verilerinin yalnızca ABD merkezli bir şirketin bulut ortamında saklanacağı ve bu verilerin güvenlik ortakları tarafından denetleneceği belirtildi. Bu durum, TikTok'un kullanıcı verilerini güvence altına almayı ve olası güvenlik tehditlerini minimize etmeyi hedefliyor. Ayrıca, Adalet Bakanlığı'nın TikTok'un yasaklanmasına yönelik yasayı 120 gün boyunca uygulamayacağı açıklanmıştı.

TikTok Sorununun Geçmişi

ABD Temsilciler Meclisi, 13 Mart 2024'te "Amerikalıları Yabancı Düşmanlarca Kontrol Edilen Uygulamalardan Koruma Yasası" başlıklı tasarıyı büyük bir çoğunlukla kabul etti. Bu tasarı, TikTok'un ulusal güvenlik tehdidi oluşturduğu gerekçesiyle yasaklanmasının önünü açtı. 24 Nisan 2024'te dönemin ABD Başkanı Joe Biden tarafından onaylanan yasa, ByteDance'in hisselerini ABD'li ortaklara devretmemesi durumunda TikTok'un yasaklanmasını öngörüyordu. Trump, şirketin hisseleriyle ilgili son tarihin uzatılması yönünde başkanlık kararnameleri çıkararak süreci yönetti.

Trump ve Şi'nin Görüşmesi

Trump ve Şi, 19 Eylül'de gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde TikTok'un geleceğini ele aldılar. Trump, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, iki lider arasında TikTok'un devri de dahil olmak üzere birçok konuda verimli bir görüşme yapıldığını belirtti. Şi'ye anlaşmaya onayı için teşekkür eden Trump, bu durumun iki ülke arasındaki ilişkiler için olumlu bir gelişme olduğunu vurguladı.