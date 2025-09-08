Sosyal Medyaya Erişim Zorlaştırıldı! 21 Saatlik Bant Daraltması Bitti

CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde yaşanan gerginlikler sırasında uygulanan internet bant genişliği daraltması yaklaşık 21 saat sonra kaldırıldı.

Ne Olmuştu?

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak Gürsel Tekin’i ataması sonrası, Tekin’in pazartesi günü il binasına gideceğini açıklaması gerilimi artırmıştı.

Pazar akşamı il binası önünde partililer ve yurttaşlar nöbete başladı.

Protestoların büyümesi üzerine Sarıyer başta olmak üzere 6 ilçede eylem ve gösteriler 10 Eylül Çarşamba gününe kadar yasaklandı.

Polis, CHP İl Başkanlığı çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Müdahale sırasında milletvekilleri de dahil olmak üzere birçok kişi biber gazından etkilendi.

Yaşanan arbede sırasında sosyal medyaya erişim bant daraltmasıyla kısıtlandı.

Bant Daraltma Uygulaması Sona Erdi

EngelliWeb – İfade Özgürlüğü Derneği tarafından yapılan açıklamada:

“Dün başlayan ve İstanbul’u etkileyen bant genişliği daraltması yaklaşık 21 saat sonra sona erdi. İnternet servis sağlayıcıları arasında farklılıklar olmakla birlikte, bağlantıların ilerleyen saatlerde normale dönmesi bekleniyor.”

Daraltma, Gürsel Tekin’in polis eşliğinde il binasına gelmesi ve ayrılmasıyla birlikte kaldırıldı.