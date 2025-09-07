Dolar
Roblox, Suudi Arabistan ve BAE'nin Talebi Üzerine Sohbet Özelliğini Askıya Aldı

Oyun platformu Roblox, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) talebi doğrultusunda, çocukların ve genç kullanıcıların güvenliğinin artırılması amacıyla sohbet özelliğini geçici olarak devre dışı bıraktığını duyurdu. Bu karar, dijital ortamlarda kullanıcı güvenliğinin sağlanmasına yönelik artan endişelerin bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Suudi Arabistan'ın Talebi ve Roblox'un Yanıtı

Arab News tarafından aktarılan bilgilere göre, Suudi Arabistan Görsel-İşitsel Medya Genel Komisyonu, Roblox'un platformundaki sesli ve yazılı sohbetlerin askıya alınması talebinde bulundu. Bu çağrı üzerine Roblox, kullanıcı güvenliğini artırmak amacıyla bu talebi kabul ettiğini açıkladı. Şirket, bu adımın, özellikle çocuklar ve gençler için daha güvenli bir dijital ortam yaratmayı hedeflediğini vurguladı.

Geçici Süreç ve Gelecek Planları

Roblox'un açıklamasında, sohbet özelliğinin geçici olarak askıya alındığı ve bu uygulamanın, daha etkili güvenlik araçları geliştirilinceye kadar devam edeceği belirtildi. Şirket, yapay zeka teknolojileri ve Arapça konuşan uzman moderatörlerden faydalanarak kullanıcıların güvenliğini sağlama konusunda yeni stratejiler geliştirmeyi planlıyor.

BAE'de Durumun Benzerliği

Birleşik Arap Emirlikleri'nde de benzer bir durum yaşandı. BAE Telekomünikasyon ve Dijital Devlet Düzenleme Kurumu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu üzerinden yaptığı ortak açıklamada, Roblox'un sohbet özelliğinin geçici olarak devre dışı bırakıldığını duyurdu. Açıklamada, mevcut güvenlik önlemlerinin yanı sıra ebeveyn kontrollerinin de geliştirildiği ifade edildi.

Bu kararlar, Suudi Arabistan ve BAE'deki oyun platformlarının çocuk ve genç kullanıcılar üzerindeki etkilerine dair artan endişelerin bir sonucu olarak öne çıkıyor. Kullanıcı güvenliğini sağlama çabaları, bu tür dijital platformların sorumlu bir şekilde yönetilmesi açısından kritik bir öneme sahip.

Yorumlar
