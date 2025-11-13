OpenAI, ChatGPT'yi GPT-5.1 ile Güncelledi: Daha Akıllı ve Kullanıcı Dostu

OpenAI, yapay zeka alanındaki en son gelişmelerini duyurdu ve ağustos ayında tanıttığı amiral gemisi dil modeli GPT-5 için önemli bir güncelleme olan GPT-5.1'i piyasaya sürdü. Bu yeni model, ChatGPT'nin kullanıcı deneyimini iyileştirmek ve etkileşimleri daha akıllı hale getirmek amacıyla tasarlandı. Yapılan açıklamalara göre, güncelleme ile birlikte kullanıcıların sohbet deneyimleri daha keyifli ve verimli hale gelecek.

GPT-5.1 Serisi ve Yeni Modeller

OpenAI, GPT-5.1 ile beraber iki yeni model sunuyor: GPT-5.1 Instant ve GPT-5.1 Thinking. Şirketin verdiği bilgilere göre, Instant modeli, önceki sürümüne göre daha zeki ve talimatları takip etme konusunda daha başarılı bir performans sergiliyor. Thinking modeli ise daha anlaşılır bir yapıya sahip olup, basit görevlerde hızlı, karmaşık görevlerde ise daha kararlı bir performans sunuyor. Bu iki model, kullanıcıların ihtiyaçlarına göre otomatik olarak en uygun yanıtı sağlayacak şekilde yapılandırıldı.

Model Kullanımına İlişkin Detaylar

Yeni modeller, ChatGPT kullanıcılarına hafta içinden itibaren kademeli olarak sunulmaya başlanacak. Önceki GPT-5 sürümleri ise üç ay boyunca ChatGPT'nin eski modeller menüsünde erişilebilir durumda kalacak, ardından sistemden kaldırılacak. Kullanıcılar, bu geçiş sürecinde yeni modelin avantajlarından yararlanarak daha iyi bir deneyim yaşamayı hedefliyorlar.

Gelişmiş Kişilik Seçenekleri

Güncellemenin bir parçası olarak OpenAI, ChatGPT'nin konuşma tonunu ayarlamak için sunduğu kişilik ön ayarlarını genişletti. Kullanıcılar, varsayılan, profesyonel, samimi, açık sözlü, tuhaf, verimli, inek ve alaycı gibi çeşitli tonlar arasından seçim yapabilecekler. Ayrıca, şirket, kullanıcıların ChatGPT'nin tarzını doğrudan ayarlamalarına olanak tanıyan yeni ince ayar yöntemleri üzerinde çalıştığını duyurdu. Bu özelliklerin bazıları, kullanıcıların erişimine açılacak ve geri bildirimler doğrultusunda geliştirmeler yapılacaktır.

Kullanıcı Beklentileri ve Önceki Modellerin Performansı

OpenAI CEO'su Sam Altman, ağustos ayında GPT-5'in tanıtımını yaparken büyük bir heyecan yaratmıştı. Ancak kullanıcıların beklentileri karşılanamadı ve modelin varsayılan hale getirilmesi bazı hayal kırıklıklarına yol açtı. Kullanıcılar, modelin sunduğu iyileştirmelerin yeterince etkili olmadığını belirtti. Bu durum, OpenAI'ın lansmandan sadece bir gün sonra GPT-4o'yu geri getirmesine neden oldu. Kullanıcıların geri bildirimleri, şirketin geliştirme sürecinde önemli bir rol oynamakta.

OpenAI’ın stratejik ortağı Microsoft da, GPT-5'in bekleneni verememesi nedeniyle rakip modelleri daha yakından incelemeye başladı. Özellikle Anthropic'in modelleri, Microsoft'un çeşitli uygulamalarında kullanılmaya başlandı. Bu bağlamda, GPT-5.1'in duyurusu, OpenAI’ın yapay zeka destekli web tarayıcısı ChatGPT Atlas'ın piyasaya sürülmesinden yalnızca birkaç hafta sonra gerçekleşti. ChatGPT Atlas, kullanıcıların web sitelerinde eylemler gerçekleştirmesine olanak tanıyan "Ajan Modu" gibi özellikler sunuyor. Bu gelişmeler, OpenAI'ın yapay zeka alanındaki rekabet gücünü artırmayı hedeflediğini gösteriyor.