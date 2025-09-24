Multinet Up, KOBİ'lere Dijital Dönüşüm Yolculuğunda Destek Oluyor

2025'in ilk yarısında, binlerce işletme, Multinet Up ürünleri aracılığıyla operasyonlarını dijitalleştirerek maliyet avantajı ve verimlilik elde ediyor. Şirket, yemek kartı, kurumsal hediye kartı, akaryakıt, filo yönetimi ve kurumsal seyahat gibi çeşitli alanlarda sunduğu çözümlerle KOBİ'lerin dijital dönüşüm süreçlerine katkıda bulunmayı hedefliyor.

KOBİ'lerin Ekonomideki Rolü

Multinet Up CEO'su Ali Emre Sever, Türkiye'deki işletmelerin %99,8'inin KOBİ'lerden oluştuğunu belirtiyor. Bu işletmeler, istihdamın %70,5'ini, ihracatın %56,4'ünü ve ithalatın %33'ünü gerçekleştiriyor. Ekonominin omurgasını oluşturan KOBİ'lerin dijital dönüşümü, rekabetçiliklerini artırmak ve sürdürülebilir büyümelerini sağlamak açısından kritik bir öneme sahiptir. Multinet Up, bu doğrultuda KOBİ'lerin karar alma süreçlerini kolaylaştıran ve maliyet kontrolünü sağlamak için tasarlanmış çözümler sunuyor.

KOBİ'lerin Karşılaştığı Zorluklar

Geliştirilen Omnibus Araştırması'na göre, KOBİ'lerin büyümesini engelleyen en büyük sorun, nitelikli personel eksikliği olarak öne çıkıyor. Bu durum, özellikle orta ölçekli şirketlerde %42, büyük ölçekli işletmelerde ise %35 oranına kadar ulaşabiliyor. Ayrıca artan maliyetler, özellikle 2024 yılı için vergi ve stopaj yükleri ile daha da önemli hale geliyor. Küçük ölçekli işletmelerde bu oran %27, büyüklerde ise %35 olarak belirtiliyor. Birçok KOBİ, dijitalleşmeyi hâlâ lüks bir ihtiyaç olarak görmekte, ancak süreçlerin manuel kalması operasyonel verimliliği olumsuz etkiliyor.

Dijital Çözümlerle Rekabet Gücü Artıyor

Multinet Up, küçük işletmeleri de kapsayan geniş bir müşteri profiline sahiptir. Mikro ve küçük işletmeler, şirketin müşteri portföyünün %70'ini, üye iş yeri ağının ise %60'ını oluşturmaktadır. Bu bağlamda, finansal sürdürülebilirlik, sadeleştirme, dijitalleşme ve iş gücünün etkin kullanımı ile sağlanmaktadır. Multinet Up, KOBİ'lerin ihtiyaçlarını anlayarak, onlara uygun çözümler sunmayı amaçlıyor. Böylece, küçük bir işletme, 500 çalışanı olan bir şirket gibi kurumsal standartlarda hizmet alabiliyor. Bu durum, iş dünyasında daha rekabetçi bir ortam yaratmaktadır.

KOBİ'lere Sunulan Çözümler

Multinet Up, KOBİ'lerin maliyet kontrolünü desteklemek amacıyla çeşitli ürün ve hizmetler sunmaktadır. MultiNet yemek kartı, SGK prim muafiyeti ve vergi avantajları sağlayarak işletmelere önemli katkılar sunarken, yerel restoranlar ve kafe gibi üye iş yerleri için düzenli müşteri akışı ve satış hacmi yaratmaktadır. MultiGift kurumsal hediye kartı, çalışan bağlılığını artırmada esnek bir ödüllendirme aracı olarak işlev görmektedir. Bunun yanı sıra, MultiTravel ile seyahat planlamaları merkezi olarak yönetilebilirken, MultiPetrol akaryakıt giderlerini kontrol altına almaktadır. MultiCar+, araç yönetiminde planlama, takip ve raporlama imkânı sunarken, MultiAvantaj ile yerel üreticiler desteklenmekte ve işletmelere uygun maliyetli tedarik imkânları sağlanmaktadır. Ayrıca, MultiOnline gibi self-servis platformlar, işletmelerin zaman tasarrufu yapmalarını mümkün kılmaktadır.

Multinet Up, KOBİ'lerin karar alma ve maliyet kontrol süreçlerini kolaylaştıran, zaman tasarrufu sağlayan çözümler geliştirmeye ve sürdürülebilir büyümelerine katkıda bulunmaya devam etmektedir.